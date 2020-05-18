نمو أرباح مصفاة البترول بنسبة 20 بالمئة

عمان- ارتفعت أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية في نهاية العام الماضي بنسبة 20 بالمئة، لتبلغ 2ر44 مليون دينار بعد خصم الضريبة، مقارنة مع 9ر36 مليون دينار لنهاية عام 2018.

وبحسب البيانات، التي أعلنت عنها شركة مصفاة البترول الأردنية، فقد توزعت الأرباح على أنشطة الشركة المختلفة، حيث سجلت الأرباح من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز 7ر14 مليون دينار، ومن نشاط مصنع الزيوت 6ر7 مليون دينار ومن تسويق وبيع المنتجات البترولية 9ر21 مليون دينار.

وأشارت إلى أن صافي المبيعات للشركة من أنشطة التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز والزيوت وتسويق المنتجات البترولية قبل خصم كلفة المبيعات والمصاريف والضريبة بلغ 35ر1 مليار دينار في العام 2019، مقارنة مع 62ر1 مليار دينار بنهاية عام 2018.

وأعلنت الشركة عن تحويل 4ر7 مليون دينار من الرصيد الاحتياطي الاختياري إلى احتياطي مشروع التوسعة الرابع خلال عام 2019، وذلك بناءً على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للمساهمين، مشيرةً إلى أنه جرى خلال العام الماضي دفع نحو 16 مليون دينار لإعداد التصاميم والدراسات والاستشارات الخاصة بمشروع التوسعة الرابع.

وبينت أن مجموع قيمة الدين المترتب على مؤسسات حكومية وشركة الكهرباء الوطنية والخطوط الجوية الملكية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية بلغت 285 مليون دينار في نهاية عام 2019.

وأكدت أنها تتبع سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا لتخفيف خطر الخسائر الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات لصالح الشركة، لا سيما وأن قيمة الذمم المدينة المطلوبة من جهات حكومية أو بكفالة الحكومة وتجاوز استحقاقها أكثر من سنة بلغت نحو 95 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى أنه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمملكة بسبب فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري، إلا أن شركة تسويق المنتجات البترولية “جوبترول” المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية تواصل الاستمرار في التوسع بافتتاح محطات جديدة.

وبينت أن العمل جار على انتاج زيوت جديدة تواكب التطور في السوق المحلي والخارجي، كما بدأ التوسع في استخدام زيوت أساس من المجموعة الثانية والثالثة لرفع جودة المنتجات والمساعدة في خفض كلف الإنتاج، كما ويجري شراء وتركيب خطوط إنتاج ومعدات خلط جديدة لتحديث معدات المصنع وتحسين القدرة الإنتاجية.

وفيما يخص نشاط الغاز المسال، فقد جرى في شهر تشرين الثاني الماضي تشغيل الوحدة الجديدة لتعبئة الغاز المسال، والتي تصل طاقتها إلى 3600 اسطوانة في الساعة في محطة غاز عمان ما يمكن الشركة من مواجهة الطلب المرتفع على الغاز خلال أشهر الشتاء. –(بترا)