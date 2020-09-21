“نمو الأردن” يحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص العمل

إبراهيم المبيضين

عمّان – أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس ان برنامج “نمو الأردن – الكفاءات” الذي اطلقته الحكومة مؤخرا تحت مظلة مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” يهدف في خطوطه العامة إلى تحفيز الشركات الرقمية الجديدة والقائمة على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي.

وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ “الغد” بأنّ برنامج “نمو الأردن -الكفاءات” – والذي رصد له حوالي 6 ملايين دولار – سيعمل على تحفيز الشركات الرقمية الجديدة والقائمة على خلق فرص عمل من خلال تقديم حوافز للتوظيف بحيث تغطي ما يصل إلى 50 % من رواتب الموظفين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر. وعرّف البرنامج “الشركات الرقمية” بأنها الشركات التكنولوجية أو الشركات المدعومة تكنولوجيا ومنصات الأسواق الرقمية، المُسجلة أو المؤسسة في الأردن والتي تعمل على تطوير منتجات أو خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو تعمل على الاستعانة بأطراف ثالثة في تنفيذ أنشطة أعمال تكنولوجيا المعلومات أو أنشطة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات – وتعرف هذه العمليات أيضًا بمسميات التعاقد الخارجي لخدمات المساندة الخارجية للأعمال (BPO)، وخدمات المساندة لقطاع تكنولوجيا المعلومات (ITO).

وبرنامج “نمو الأردن – الكفاءات” هو واحد من ثلاثة برامج تندرج تحت مشروع يحمل اسم” حوافز نمو الأردن ” والذي اطلق تحت مظلة كبيرة هي مشروع ” الشباب والتكنولوجيا والوظائف بتمويل من البنك الدولي، و هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع نمو القطاع الرقمي، توفير فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر جهود تنمية الأعمال، وتشجيع تبني ونمو منصات الأعمال الحرة. واوضحت الوزارة بان أهداف برنامج “نمو الأردن – الكفاءات” تتمثل في دعم خطط النمو للشركات الرقمية، المساعدة في تأسيس أنشطة الشركات الرقمية أو توسيع نطاقها، خلق فرص عمل محلية، وتشجيع خلق فرص للوظائف في المناطق غير المستفيدة بشكل مباشر من نمو الاقتصاد الرقمي. وأشارت إلى انه سيتم استقبال طلبات المرحلة الأولى ضمن البرنامج ابتداء من 13 أيلول (سبتمبر) 2020 وحتى 15 تشرين الأول (اكتوبر)، فيما سيتم الإعلان عن المراحل التالية والقيام بإجراءاتها حتى استنفاذ مخصصات الحوافز، إذ سيتم في كل مرحلة فرز الطلبات وتقييمها وإحالتها وفقا للمعايير الأهلية.