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نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثاني 1.8%

منذ 10 دقائق

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عمان- الغد- أصدرت دائرة الاحصاءات العامة النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2019، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 1.8% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات بان معظم القطاعات قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته 9.0%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 3.3%، ومن ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغت نسبته 2.9%، ثم قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته 2.8%، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغت نسبته 2.7%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2019 والبالغ 1.8%، حيث ساهمت اربعة قطاعات خدمية بنسبة 74.4% من معدل النمو المتحقق، حيث ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.64 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.25 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية، وساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 0.22 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

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