نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 %

عمان – الغد- نما الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة بنسبة 9ر1 بالمئة في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

واظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاحد، حول النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2019، أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة على صعيد القطاعات الإنتاجية، وبمعدل نمو بلغ 4ر7 بالمئة.

وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية معدل نمو بلغت نسبته 4ر3 بالمئة، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بــ0ر3 بالمئة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بــ 7ر2 بالمئة.

وبالنسبة للمساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال تلك الفترة، حل قطاع المالية والتأمين وخدمات الاعمال بالنسبة الأعلى في مساهمته بالناتج المحلي بـــ 67ر0 بالمئة، فيما ساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 29ر0 بالمئة، وقطاع الصناعات التحويلية بــ 27ر0 بالمئة، وساهم قطاعا النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 22ر0 بالمئة لكل منهما.