أخبار محليةاقتصاد

نمو الناتج المحلي بنسبة 2.1%

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019 ما نسبته 1ر2 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة 0ر2 بالمئة في العام الماضي مقارنة بعام 2018، وذلك حسب دائرة الاحصاءات العامة.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي، أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته2ر5 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغت نسبته5ر3 بالمئة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 2ر3 بالمئة، ومن ثم قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته 8ر2 بالمئة. وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الرابع من العام الماضي، والبالغ 1ر2بالمئة، ساهم قطاع المالية والتامين وخدمات الأعمال بما مقداره62ر0 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 38ر0 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره31ر0 نقطة مئوية، وساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره22ر0 نقطة مئوية من اجمالي معدل النمو المتحقق.

بترا

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعتمد 240 مليون يورو لدعم الأردن والدول المستضيفة للاجئين السوريين

منذ 59 دقيقة

عبيدة الكردي مالك “مكة مول” يتبرع بـ 100 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ ساعة واحدة

المركزي يقرر عدم إدراج العملاء المرفوضين ماليا بقائمة الشيكات المرتجعة

منذ ساعة واحدة

“الربضي”: منحة عاجلة للأردن بقيمة 2.48 مليون دولار من الأمم المتحدة لشون اللاجئين

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock