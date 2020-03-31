نمو الناتج المحلي بنسبة 2.1%

عمان– نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019 ما نسبته 1ر2 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة 0ر2 بالمئة في العام الماضي مقارنة بعام 2018، وذلك حسب دائرة الاحصاءات العامة.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي، أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته2ر5 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغت نسبته5ر3 بالمئة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 2ر3 بالمئة، ومن ثم قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته 8ر2 بالمئة. وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الرابع من العام الماضي، والبالغ 1ر2بالمئة، ساهم قطاع المالية والتامين وخدمات الأعمال بما مقداره62ر0 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 38ر0 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره31ر0 نقطة مئوية، وساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره22ر0 نقطة مئوية من اجمالي معدل النمو المتحقق.

بترا