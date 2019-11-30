نمو الناتج المحلي لـ14.5 مليار دينار في نصف عام

عمان– أظهر تقرير احصائي اعدته غرفة تجارة عمان عن ابرز المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني خلال النصف من عام 2019 تحسنا في معظم المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وسجل الناتج المحلي الاجمالي للاردن بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 3ر4 بالمئة.

ووفقا للتقرير بلغ الناتج المحلي الاجمالي خلال الشهور الستة الاولى من عام 2019 ما قيمته 5ر14 مليار دينار مقارنة مع 9ر13 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2018.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة 8ر1 بالمئة مقابل 1ر2 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 3ر14 بالمئة.

وبين التقرير ان قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 3ر2 مليار دينار مقارنة مع 1ر2 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 5ر9 بالمئة.

ووفقا للتقرير بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال النصف الأول الماضي من العام الحالي نحو 430 مليون دينار مقابل 408 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 4ر5 بالمئة.

وحسب التقرير بلغت قيمة المستوردات خلال النصف الأول من العام الحالي 6ر6 مليار دينار مقابل 9ر6 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 3ر4 بالمئة.

واوضح التقرير ان قيمة المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 103 ملايين دينار مقابل 78 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 7ر1 بالمئة.

وبين التقرير ان اجمالي الايرادات والمنح الخارجية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 5ر3 مليار دينار مقابل 3ر3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 1ر6 بالمئة.

وحسب التقرير بلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 2ر4 مليار دينار مقابل 1ر4 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 4ر2 بالمئة.

واشار التقرير الى ان اجمالي المديونية العامة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 5ر29 مليار دينار مقابل 3ر28 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 2ر4 بالمئة.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 88 مليون دينار مقابل 61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 3ر43 بالمئة.

وحسب التقرير وصلت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 20 مليار دينار مقابل نحو 21 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 9ر7 بالمئة.

وبين التقرير ان اجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 821 مليون دينار مقابل 791 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 8ر3 بالمئة.

واشار التقرير الى ان قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 530 مليون دينار مقابل 476 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 3ر11 بالمئة.

وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة لقطاع التجارة العامة والخدمات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال النصف الاول من العام الحالي ما قيمته نحو 14 مليار دينار مقابل 1ر13 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 8ر3 بالمئة.

ووفقا للتقرير بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 668 مليون دينار مقابل 781 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 5ر14 بالمئة.

وحسب التقرير بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالي ما مجموعه 3ر534 مليون سهم مقابل 604 ملايين سهم للفترة نفسها من العام الماضي مليون بانخفاض نسبته 5ر11 بالمئة.

واشار التقرير الى ان عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 192 شركة مقابل 194 شركة للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 1 بالمئة.

(بترا)