نمو ايرادات تكية أم علي 11 % عام 2018

عمان– اقرت الهيئة العامة لتكية ام علي في اجتماعها العادي الحادي عشر امس برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري “النائب الأول لسمو الاميرة هيا بنت الحسين رئيس مجلس ادارة التكية، التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية 2018 والقوائم المالية التي اظهرت زيادة في ايرادات التكية 11 بالمئة عن عام 2017 .

وبين التقرير ان أعداد الأسر التي تلقت الدعم الغذائي بلغ 30 الف أسرة شهرياً في محافظات المملكة كافة عام 2018.

وتم استعراض الاستراتيجية العامة للتكية التي تم تطويرها للسنوات المقبلة 2019-2021 والتي تضمنت 4 أهداف هي :تعزيز مساهمة التكية في مكافحة الجوع في الأردن وتعزيز قدرات وخدماتها ، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وريادة المسؤولية الاجتماعية.

وقال المصري ان تكية ام علي مستمرة في عملها الخيري بدعم رئيس مجلس الإدارة، والقائمين عليها.

(بترا)