نمو ايرادات شركة ضمان القروض بنسبة 14% لعام 2019

عمان – الغد – حققت الشركة الاردنية لضمان القروض نمواً في اجمالي ايراداتها خلال العام 2019 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2018 حيث وصلت هذه الايرادات الى ما قيمته 4,100 مليون دينار خلال عام 2019 مقارنة مع اجمالي ايرادات بلغت 3.601 مليون دينار تحققت خلال عام 2018.

وقد جاء النمو المسجل في ايرادات الشركة محصلة للزيادة المسجلة في الايرادات التشغيلية التي ارتفعت من 1,652 مليون دينار خلال عام 2018 الى 1,874 مليون دينار خلال عام 2019 ، بينما بلغت الإيرادات الاستثمارية للشركة حوالي 093‚2 مليون دينار عام 2019 مقارنة مع 1,900 مليون دينار للعام 2018. كما جاء أيضاً ضمن توصيات مجلس الادارة للهيئة العامة عدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2019 ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة .

وقد بلغت أرباح الشركة قبل الضريبة لعام 2019 ما مقداره 1,273 مليون دينار بالمقارنة مع 865 ألف دينار خلال عام 2018، فيما بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة ما مقداره 1,043 مليون دينار لعام 2019 بالمقارنة مع 697 ألف دينار تم تسجيلها عام 2019.

أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 35.560 مليون دينار في نهاية عام 2018 الى 36,580 مليون دينار في نهاية العام 2019، في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية عام 2019 ما مقداره 454 مليون دينار بالمقارنة مع 244 مليون دينار في نهاية عام 2018.

وقد قامت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام 2019 ومن خلال برامج ضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنح الضمان ل 1223 قرضاً وبقيمة اسمية وصلت الى حوالي 70 مليون دينار أردني، ووصل عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية العام 2019 الى 4299 قرضاً بقيمة مضمونة بلغت حوالي 104 مليون دينار.

كما تضاعف حجم العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات خلال العام 2019 مقارنة بعام 2018، فقد ارتفع عدد الشحنات المضمونة إلى 1515 شحنة بقيمة 107,4 مليون دينار بالمقارنة مع 895 شحنة بقيمة 56,7 مليون دينار وغطت الضمانات مستوردين في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الصين، المملكة المتحدة، ألمانيا، السعودية، الكويت، الامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول. علماً بأن رصيد المخصص المتراكم للبرنامج قد بلغ حوالي 6,8 مليون دينار ودون وجود اي تعثر. وذلك بفضل دعم البنك المركزي الاردني للبرنامج مما اتاح للشركة تقديم مستوى تغطية تأمينية افضل للصادرات الوطنية.

وتواصل الشركة دورها في تحقيق اهدافها الوطنية المتمثلة في دعم الصادرات الوطنية والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، كما تسعى الشركة الى تطوير برامجها في سبيل تحقيق رضى شركائها وزيادة حجم العمل معهم.