“نمو” تعلن عن قائمة مرشحيها لانتخابات “المهندسين”

اعلن التيار النقابي المهني الوطني “نمو” في نقابة المهندسين قائمة مرشحيها لانتخابات النقابة للدور 29 التي ستجري في 13 ايار المقبل.

وتضم القائمة مرشحها لمزكز نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي، ومرشحها لمركز نائب للنقيب م.فوزي مسعد، وعن الشعبة المدنية كل من م.بشار الطراونة وم.معتز الشوارب، وعن الشعبة المعمارية م.عماد الدباس، وعن الشعبة الميكانيكية م.ابراهيم العدوان، وعن الشعبة الكهربائية م.حمود سلامة وم.علي الخوالدة، وعن شعبة المناجم والتعدين م.لؤي الرمحي، وعن الشعبة الكيماوية ن.محمد المحاميد.

وقال م.سمارة ان ما تم انجازه خلال دورة مجلس النقابة لايقاس بالسنوات بالعقود لما تم تحقيقه خلال السنوات الاربع الماضية.

ووجه التحية للمرابطين والصامدين في فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والذين يزدادون صمود وصلابة ومقاومة كلما زادت المؤامرات والتطبيع مع العدو الصهيوني.

واكد سمارة رفض اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة والسعي للافراج عن عن الاسرى والمعتقلين.

ووجه التحية للشعب الاردني الذي دافع عن الدولة واستقلالها، واكد ان الخيار الوحيد هو الدفاع عن الوطن، والتوصل لتوافقات لتجنب الاضرار بالوطن وحمايته والدفاع عنه، ومحاربة الفساد وغياب العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحريات بالوسائل السلمية المشروعة وبالبحث عن نقاط التقاء.

وقال ان الوطن حقق الكثير من خطوات ايجابية من خلال مشاريع قوانين المتعلقة بالانتخابات والاحزاب، ودعا الى مشروع وطني يعيد للاردن دوره المحوري،

واضاف ان النقابة لن تتراجع عن دورها الوطني بالتعاون مع كافة النقابات المهنية التي تعتبر قلعة للدفاع عن الحرية والديموقراطية.

وعلى صعيد النقابة قال ان المرحلة القادمة ستشهد تشكيل لجنة لمراجعة قانون النقابة بما ينسجم مع الزيادة الكبيرة في اعداد المهندسين والمهندسات التطورات الحديثة، بعد ان تم انجاز العديد من الانظمة اهمها نظام التقاعد ونظام التكافل ونظام التاهيل والاعتماد المهني والتدريب، الى جانب ايجاد اكاديمية التدريب والتشغيل ومنصة المهندسين للتدريب.

واضاف ان القائمة ستعمل على اخراج صندوق التدريب الى حيز الوجود واستكمال مشروع التحول الرقمي الذي انجاز جزء كبير منه، وفتح اسواق عمل جديدة للمهندسين في امريكا واوروبا وافريقيا.

واشار ان مجلس النقابة كان حريصا على ان تكون النقابة للجميع، الا انها لم تجد تعاونا من القائمة البيضاء.

واشار ان النقابة قدمت اكثر من 160 الف وثيقة للمدعي العام والذي كان يتواصل مع المجلس السابق، وانهى التحقيق في وجميع القضايا التي حقق فيها، وان جميعها موجودة لدى المدعي العام.

ولفت ان النقابة تمكنت من اعادة نحو 12 الف مهندسا الى صندوق التقاعد لكن المشكلة تكمن بالزيادة الكبيرة في اعداد المتقاعدين، حي ووصل العجز الى 20 مليون ومتوقع ان يصل الى 36 مليون عام 2030، ولابد من اتخاذ اجراءات ودراسة جميع الخيارات بشفافية ومكاشفة، وانه يوجد 6 سيناريوهات للتعامل مع صندوق التقاعد وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية.

ويذكر ان قائمة نمو تضم اربعة مرشحين من مجلس النقابة وهم الى جانب المرشح لمركز النقيب ونائب النقيب الدكتور م.بشار الطراونة وم.محمد المحاميد، فيما باقي اعضاء القائمة هم مرشحين جدد واصحاب كفاءات.