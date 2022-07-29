نمو ضئيل في اقتصاد منطقة اليورو والتضخم يرتفع لمستوى جديد

سارع النمو في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من 2022، لكن التوقعات في المنطقة قد تتضرر مع استمرار روسيا في خفض إمدادات الغاز.

وسجلت الكتلة المكونة من 19 عضوا معدل ناتج محلي إجمالي بلغ 07ر0 بالمئة في الربع الثاني، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، متجاوزا التوقعات البالغة بنسبة 02ر0 بالمئة.

وحسب شبكة (سي أن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة، فإن الأرقام تتناقض بشكل حاد مع القراءات السلبية من الولايات المتحدة لكل من الربعين الأول والثاني، حيث تواصل منطقة اليورو الاستفادة من إعادة فتح اقتصادها بعد الوباء، كما ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى رقم قياسي جديد من 6ر8 بالمئة، إلى 9ر8 في تموز مخالفا توقعات على استقراره عند 6ر8 بالمئة.