نمو مبيعات الحواسيب الشخصية بنسبة 3%

إبراهيم المبيضين

عمان- رغم الآثار السلبية التي تركتها جائحة “كورونا” على مختلف القطاعات الاقتصادية وما تبعها من إجراءات حكومية عالمية خاصة بحظر التجول والتباعد الاجتماعي وإغلاقات الحدود والقيود على الحركة التجارية، إلا أن أرقاما عالمية أظهرت نموا طفيفا في مبيعات الحواسيب الشخصية حول العالم.

وأظهرت نتائج دراسة عالمية أن مبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية العالمية قد شهدت خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي زيادة بنسبة اقتربت من 3 %، وذلك لدى المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت نتائج الدراسة التي أصدرتها ونشرتها مؤسسة “غارتنر” البحثية العالمية، الى أن سوق الحواسيب الشخصية العالمية سجلت خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي مبيعات بحجم 64.8 مليون.

وبحسب الدراسة، ومع وصول أجهزة الحواسيب الشخصية الى هذا المستوى، تكون قد زادت بنسبة اقتربت من 3 %، وذلك لدى المقارنة بمبيعاتها المسجلة خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي التي بلغت وقتذاك قرابة 63 مليون وحدة.

وجاء هذا النمو في مبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن شهد الربع الأول تراجعا في مبيعات هذه الأجهزة بسبب “كورونا” بلغت نسبته 12 %.

ورغم الآثار السلبية التي حملتها جائحة “كورونا” على الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، إلا أن سوق الحواسيب الشخصية شهدت هذا النمو، وذلك بسبب توجه الناس وإقبالهم على اقتناء أأجهزة الحواسيب بغرض تطبيق مفاهيم التعليم عن بعد والعمل عن بعد مع إجراءات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي التي فرضتها أزمة “كورونا”.

وأكدت الدراسة أن من أسباب النمو الأخرى؛ إعادة ترتيب وتنظيم وعودة نشاط سلاسل التوريد للأجهزة في عدد من أسواق العالم بعد تخفيف إجراءات الحظر.

الى ذلك، أوضحت نتائج الدراسة أن شركة “لينوفو” استحوذت على الحصة الكبرى من حجم مبيعات الحواسيب الشخصية في الربع الثاني من العام الحالي وبحوالي 16.2 مليون وحدة.

وقالت الدراسة إن شركة “اتش بي” جاءت في المرتبة الثانية بحجم مبيعات قدر بنحو 16.1 مليون وحدة وبنسبة تصل الى 24.9 % خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت الدراسة الى أن شركة “ديل” سجلت مبيعات بحوالي 11 مليون وحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة تصل الى 16 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية للحواسيب الشخصية في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الدراسة إن شركة “ابل” سجلت مبيعات بحوالي 4.3 مليون وحدة في الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة تصل الى 6.7 % من إجمالي مبيعات السوق العالمية.