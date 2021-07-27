نمو وظائف قطاع البريد 34 % العام الماضي

إبراهيم المبيضين

عمان- تكشف آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن إجمالي عدد الوظائف المباشرة في القطاع البريدي قد سجل خلال العام 2020 نموا بنسبة وصلت الى 34 %، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسهمت أزمة كورونا، خلال العام الماضي، في نمو وزيادة نشاط وعمليات القطاع البريدي مع حاجة الناس الكبيرة للحصول على احتياجاتهم من ملابس وغذاء وشراب وطرود بريدية مختلفة اشتروا كثيرا منها عبر الانترنت لتتولى توصيلها، سواء كانت دولية أو محلية، شركات البريد العاملة في السوق المحلية.

وكشفت آخر البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع البريد (شركات بريد محلي ودولي خاصة، يضاف اليها شركة البريد الأردني المشغل العام للخدمات البريدية في المملكة) بلغ مع نهاية العام 2020 قرابة 7135 وظيفة.وأشارت البيانات إلى أن عدد العاملين في القطاع البريدي للعام 2020 بلغ (7135) عاملا، منهم ما مجموعه (5) آلاف عامل وفرتها تطبيقات التوصيل الذكية.

وذكرت البيانات أن إجمالي عدد الوظائف قد زاد بمقدار 1814 وظيفة وبنسبة تصل إلى 34 %، وذلك لدى المقارنة بإجمالي عدد الوظائف المسجلة في العام السابق 2019 الذي بلغ وقتذاك 5321 وظيفة.

وفي مؤشر آخر، تظهر بيانات هيئة الاتصالات أن عدد المرخصين في القطاع البريدي في المملكة بلغ في نهاية 2020 ما مجموعه (151) مرخصا.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الرقم يتوزع بين: (9) مرخصين فئة دولي و(141) مرخصا فئة محلي بجانب مشغل البريد العام (شركة البريد الأردني). وذكرت بيانات هيئة الاتصالات أن عدد المرخصين زاد بمقدار 24 مرخصا وبنسبة وصلت الى 19 %، وذلك لدى المقارنة بعدد المرخصين المسجل في العام 2019 الذي بلغ وقتها 127 مرخصا.