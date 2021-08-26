نهائي الدوري العسكري للكرة الطائرة الإثنين

عمان-الغد- حدد الاتحاد الرياضي العسكري، الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل، موعدا لإقامة مباراة نهائي دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة.

وتجمع المباراة النهائية فريقي المنطقة العسكرية الشمالية والمنطقة العسكرية الوسطى الذين يتصدران الدوري برصيد 9 نقاط لكل فريق.

وشهد اليوم الخميس، إقامة مباراة واحدة، حقق فها فريق المنطقة العسكرية الشرقية، فوزا على فريق سلاح الجو بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع الشرقية رصيده إلى 3 نقاط، وبقي رصيد سلاح الجو بدون نقطة.