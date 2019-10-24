نهائي دوري سلة 3×3 الجامعية “الاربعاء”

عمان – الغد – تختتم يوم الأربعاء 30 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي في الجامعة الأردنية، مباريات دوري كرة السلة 3×3، والذي تنظمه جامعة الاميرة سمية بالتعاون مع الجامعة الاردنية والنادي الأرثوذكسي، حيث سيتم اقامة منافسات الدور نصف النهائي والنهائي للطلاب والطالبات.

وكانت جامعة الاميرة سمية قد استضافت مباريات الدور الاول والتي اقيمت على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، وبرعاية رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، ففي منافسات الطلاب ولحساب المجموعة الاولى تغلب فريق الجامعة الاردنية (أ) على العلوم والتكنولوجيا 15-11، اليرموك على البلقاء التطبيقية 9-4، الاردنية (أ) على اليرموك 12-7 والبلقاء التطبيقية على العلوم والتكنولوجيا 7-5.

وفي المجموعة الثانية، تغلبت جامعة الاميرة سمية (ب) على الزرقاء 15-9، البترا على الزيتونة 8-7، الاميرة سمية على البترا 22-11 والزيتونة على الزرقاء 9-3، وفي المجموعة الثالثة تغلب جامعة الاميرة سمية (أ) على الهاشمية 10-4، وفوز الهاشمية على آل البيت 13-1، والاميرة سمية (أ) على فيلادلفيا 12-2، وفي المجموعة الرابعة تغلب اربد الاهلية على الجامعة الأردنية (ب) 14-5، الالمانية الاردنية على العلوم الاسلامية 9-3، اربد الاهلية على العلوم الاسلامية 8-2، وفوز الألمانية على الاردنية (ب) 19-17، في اجمل مباريات الدور الاول للبطولة.

وفي منافسات الطالبات، تم توزيع الفرق الى 3 مجموعات، حيث تغلب فريق الأردنية (أ) على الهاشمية 18-1، والهاشمية على البلقاء التطبيقية 5-1، والأردنية (أ) على البلقاء التطبيقية 22-0، وفي المجموعة الثانية تأهل جامعة الاميرة سمية (أ) لعدم حضور فريقي اليرموك والزيتونة، وفي المجموعة الثالثة تغلب فريق العلوم والتكنولوجيا على آل البيت 8-2، وآل البيت على العلوم الاسلامية 10-3 والعلوم والتكنولوجيا على العلوم الاسلامية 20-1.