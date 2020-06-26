آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

نهائي كأس فرنسا في 24 تموز بحضور 5 الاف متفرج

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس  – أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت اقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو امام خمسة الاف متفرج معربا عن امله في رفع نسبة الحضور ومن الان وحتى خوض هذه المباراة.
وتجمع المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت اتيان وستكون الرسمية الاولى في فرنسا بعد توقف النشاط الكروي في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال لو غريت “ستقام المباراة النهائية لكأس فرنسا في 24 تموز/يوليو ونهائي كأس الرابطة في 31. حتى الان يُسمح لخمسة الاف متفرج بحضور كل مباراة لكننا سنتقدم بطلب في محاولة للحصول على عدد اكبر”.
واضاف “تواجد خمسة الاف متفرج فقط في ستاد دو فرانس هو قليل. آمل ان نصل الى سعة بنسبة 30 في المئة لكنني لن اخلق مشكلة في حال لم ننجح في ذلك”.
ويتسع الملعب الرسمي لمنتخب فرنسا والذي يستضيف تقليديا نهائي الكأسين المحليتين لـ 81,338 الف متفرج.
يذكر ان نهائي كأس الرابطة سيجمع باريس سان جرمان وليون. – (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

الرمثا يوافق على تمديد إعارة شراره للسيلية القطري

منذ 8 دقائق

الفيفا يوافق على مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كورونا

منذ 17 دقيقة

تأجيل مسابقتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد للتنس الى 2021

منذ 54 دقيقة

الاندية الكبرى تسعى لمواصلة المشوار لبلوغ نصف النهائي

منذ ساعة واحدة