نهائي كأس فرنسا في 24 تموز بحضور 5 الاف متفرج

باريس – أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت اقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو امام خمسة الاف متفرج معربا عن امله في رفع نسبة الحضور ومن الان وحتى خوض هذه المباراة.

وتجمع المباراة النهائية لكأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت اتيان وستكون الرسمية الاولى في فرنسا بعد توقف النشاط الكروي في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال لو غريت “ستقام المباراة النهائية لكأس فرنسا في 24 تموز/يوليو ونهائي كأس الرابطة في 31. حتى الان يُسمح لخمسة الاف متفرج بحضور كل مباراة لكننا سنتقدم بطلب في محاولة للحصول على عدد اكبر”.

واضاف “تواجد خمسة الاف متفرج فقط في ستاد دو فرانس هو قليل. آمل ان نصل الى سعة بنسبة 30 في المئة لكنني لن اخلق مشكلة في حال لم ننجح في ذلك”.

ويتسع الملعب الرسمي لمنتخب فرنسا والذي يستضيف تقليديا نهائي الكأسين المحليتين لـ 81,338 الف متفرج.

يذكر ان نهائي كأس الرابطة سيجمع باريس سان جرمان وليون. – (أ ف ب)