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نهائي ياباني خالص لبطولة هيروشيما للتنس

منذ ساعة واحدة

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طوكيو – تأهلت اللاعبتان اليابانيتان ناو هيبينو، المصنفة 91 عالميا، وميساكي دوي السبت إلى نهائي بطولة هيروشيما التابعة لرابطة التنس للمحترفات.

ونجحت دوي، المصنفة 107 عالميا، في الإطاحة باللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المرشحة الثانية للقب، بالفوز عليها 6-4 و6-3 في لقاء استغرق 88 دقيقة.

بينما عانت هيبينو من أجل الفوز في نصف النهائي على الرومانية ميخائيلا بورزارينسكو 4-6 و6-0 و6-3 في لقاء استغرق ساعتين وعشر دقائق.

وكانت هيبينو قد أطاحت في الدور ربع النهائي بحاملة اللقب والمرشح الأولى، التايوانية هسيه سو وي. (إفي)

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