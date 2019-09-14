نهائي ياباني خالص لبطولة هيروشيما للتنس

طوكيو – تأهلت اللاعبتان اليابانيتان ناو هيبينو، المصنفة 91 عالميا، وميساكي دوي السبت إلى نهائي بطولة هيروشيما التابعة لرابطة التنس للمحترفات.

ونجحت دوي، المصنفة 107 عالميا، في الإطاحة باللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المرشحة الثانية للقب، بالفوز عليها 6-4 و6-3 في لقاء استغرق 88 دقيقة.

WTA Hiroshima: une finale 100 % japonaise entre Nao Hibino et Misaki Doi https://t.co/1K7TpT3S3c — Sudpresse (@sudpresseonline) September 14, 2019

بينما عانت هيبينو من أجل الفوز في نصف النهائي على الرومانية ميخائيلا بورزارينسكو 4-6 و6-0 و6-3 في لقاء استغرق ساعتين وعشر دقائق.

وكانت هيبينو قد أطاحت في الدور ربع النهائي بحاملة اللقب والمرشح الأولى، التايوانية هسيه سو وي. (إفي)