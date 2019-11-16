نهاية أسبوع حافلة في انتظار عشاق الدرفت على ضفاف البحر الميت – فيديو

عمان – الغد – يحظى محبو رياضة سباق السيارات بفرصة التمتع بالعروض التشويقية، التي يقدمها السائقون عند الساعة 9 صباح يوم الجمعة المقبل في (الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت)، وتقام في ساحة الصيانة في البحر الميت.

وتتعالى أصوات المحركات في الجولة الختامية من خلال جولتين، وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء علي البلوشي وليث الشريف وعمر زعرور، ومدير السباق موسى حزينة.

لا مجال للأخطاء في السباق

المنافسة ستشتعل بين المتسابقين في السباق ولا مجال للأخطاء على الحلبة، حيث يعد السباق مصيريا للمتسابقين من أجل زيادة عدد نقاطهم على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت، في ظل تقارب النقاط.

ويتصدر رأفت هارون الترتيب العام بعد الجولة الرابعة، برصيد 94 نقطة، ويبلغ الفارق بين هارون وصاحب مركز الوضافة محمد الفقهاء (صاحب لقب الدرفت لعام 2018) 20 نقطة، ويبلغ الفارق بين الفقهاء وعمر الكخن صاحب المركز الثالث 22.5 نقطة، فيما يبلغ الفارق بين الكخن وأحمد الجبالي صاحب المركز الرابع 4.5 نقطة.

ويتعادل الجبالي في النقاط مع مجاهد البيتومني صاحب المركز الخامس ويبلغ الفارق في النقاط بين البيتموني وأنس الحلو صاحب المركز السادس نقطتين.

ويبلغ الفارق بالنقاط بين الحلو وعصام الجمل صاحب المركز السابع نقطة واحدة، فيما يبلغ الفارق بين الجمل ومحمد نوفل صاحب المركز الثامن 4.5 نقطة، ويبلغ الفارق بين نوفل وعبد لله أبو حسين صاحب المركز التاسع نصف نقطة، ويبلغ الفارق بين جبريل تحسين صاحب المركز العاشر وسهيل الأصبح (فلسطين) صاحب المركز الحادي عشر نقطة واحدة، ويبلغ الفارق بين هشام عصام صاحب المركز الثاني عشر وأحمد زارديك (مصر) صاحب المركز الثالث عشر 3 نقاط.

الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت

– المركز الأول: رأفت هارون برصيد 94 نقطة.

– المركز الثاني: محمد الفقهاء برصيد 74 نقطة.

– المركز الثالث: عمر الكخن برصيد 51.5 نقطة.

– المركز الرابع: أحمد الجبالي برصيد 47 نقطة.

– المركز الخامس: مجاهد البيتموني برصيد 47 نقطة.

– المركز السادس: أنس الحلو برصيد 45 نقطة.

– المركز السابع: عصام الجمل برصيد 44 نقطة.

– المركز الثامن: محمد نوفل برصيد 39.5 نقطة.

– المركز التاسع: عبد الله أبو حسين برصيد 39 نقطة.

– المركز العاشر: جبريل تحسين برصيد 31 نقطة.

– المركز الحادي عشر: سهيل الأصبح (فلسطين) برصيد 30 نقطة.

– المركز الثاني عشر: هشام عصام برصيد 19 نقطة.

– المركز الثالث عشر: أحمد زارديك (مصر) برصيد 16 نقطة.