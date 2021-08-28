نهاية أسبوع ساخنة.. موجة حر جديدة تتحرك نحو الأردن

عمان- الغد- تشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُشغلة إلى حدوث تراجع في تاثير الموجة الحارة عن أغلب مناطق المملكة حتى مُنتصف الاسبوع، حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة مع الأيام السابقة مع بقائها أعلى من مُعدلاتها، ويكون الطقس حاراً نسبياً في غالبية مناطق المملكة، بحسب موقع ” طقس العرب”.

بينما يستمر شديد الحرارة في الاغوار والعقبة ومناطق البادية، لتكون درجات الحرارة اربعينية في تلك المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وهبوب رياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات مابعد الظهر والعصر وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار الخفيف في المناطق الصحراوية.

انخفاض على درجات الحرارة الليلية حتى مُنتصف الاسبوع

يُتوقع بمشيئة الله ان تنخفض درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي إعتباراً من ليل السبت السابقة، ويتحول الطقس ليصبح مُعتدلاً بوجهٍ عام، مع ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة السطحية.

مؤشرات على ارتداد تاثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اعتباراً من الأربعاء

يُراقب كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب مؤشرات على عودة تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة جديدة يومي الأربعاء والخميس، بحيث تعاود درجات الحرارة ارتفاعها ويكون الطقس حاراً في عموم مناطق المملكة، شديد الحرارة في الاغوار والعقبة ومناطق البادية، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية خاصة في مناطق البادية.

كما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الليلية في ساعات الليل، ويكون الطقس ادفأ من الليالي السابقة.