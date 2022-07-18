نهاية الطريق

هآرتس

جدعون ليفي

في مستشفى اوغستا فيكتوريا (المطلع)، من بين كل الأماكن، وقع، أول من أمس، الرئيس الأميركي على شهادة وفاة. حل الدولتين مات منذ زمن، والآن أيضا مات الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين بالاعتماد على الغرب في نضالهم من أجل تحقيق حقوقهم الوطنية. هذا الأمل صعدت روحه في اوغستا فيكتوريا، بايدن وقع على شهادة الوفاة. في الخطاب الذي ألقاه هناك بالغ الرئيس بالذكريات عن علاجه هو وأبناء عائلته وتذكر قسم العلاج المكثف: خط مستقيم على المونتور يرمز الى الموت، هكذا تعلم هناك. بعد وقت قصير، في بيت لحم، سجل خط الموت على المونتور. الطريق الذي بدأ الفلسطينيون بالسير عليه منذ أكثر من 25 سنة وصل الى نهايته. هم وصلوا الى طريق مسدود.

في بداية السبعينيات لمع نجم في سماء السياسة الفلسطينية: طبيب القلب الدكتور عصام السرطاوي، وهو لاجئ من عكا، طالب في العراق، لاجئ في باريس وأحد مهندسي اختطاف الطائرات، مر بانقلاب، هو كان الذي اخترق طريق الفلسطينيين الى قلب الغرب، بعد أن كانوا ما يزالون حتى ذلك الوقت يعتمدون على دول عدم الانحياز. السرطاوي جلب للفلسطينيين بون، فيينا، باريس وستوكهولم، بدلا من موسكو، وجاكارتا، دلهي وكوالالمبور.

هذا ظهر كخيار رائع. واحد ممن تعهده وحتى أحبه عدد من رؤساء غرب أوروبا، الاشتراكيون الديمقراطيون في حينه، فل براندت، برونو كرايسكي، اولف بالمي وفرانسوا ميتران، وواصل من هناك الى قلب الإسرائيليين. السرطاوي بدأ في الالتقاء مع ممثلي اليسار في إسرائيل. ياسر عرفات تحمس وانضم الى الطريق الذي شقه مستشاره. هذه الطريق ظهرت واعدة أكثر من الحصول على دعم كراتشي.

بعد مرور خمسين سنة على ذلك، هذه الطريق وصلت الى نهايتها والفلسطينيون ينزفون وعلى الألواح. مع رئيس أميركي يسعى الى أن يخصص لهم فقط بضع ساعات في زيارة تبرز اسما سيئا لرفع العتب. ومع تصريحاته التي تعطي اسم أسوأ للضريبة الكلامية، حان وقت للاستيقاظ من الحلم بأن أوروبا وأميركا ستفعلان في أي وقت شيئا حقيقيا من أجل الفلسطينيين، بحيث لا يكون مرضا للعزيزة التي لا يمكن المس بها وهي إسرائيل.

مع رئيس لا يكلف نفسه أن ينطق بشكل صحيح اسم شيرين أبو عاقلة، الصحفية التي من شبه المؤكد أنها قتلت على يد إسرائيل وتحولت الى رمز وطني ودولي وجمال الخاشقجي يعرف كيف ينطق اسمه، فإنه لم يعد للفلسطينيين ما يبحثون عنه في هذه الساحة. عندما تحدث بايدن معهم عن أمل “يتفق مع التاريخ” وألقى نحوهم 100 مليون دولار في حملة التبرعات لمستشفى المطلع، كان من الواضح أن الأمر ضائع مع الولايات المتحدة.

مع رئيس أميركي يعد بحل الدولتين “لكن ليس في المدى القريب”، جاءت نهاية القصة. أحب أن أسأل بايدن ماذا سيحدث إذا لم يتحقق في “المدى القريب” هذا الحل؟ إذا قرر الإسرائيليون بمبادرة منهم؟ وإذا عاد المستوطنون بإرادتهم؟ هل عندما سيكونون مليونا بدلا من 700 ألف سيكونون راضين؟ هل ستفكر أميركا في أي يوم بشكل مختلف؟ لماذا سيحدث ذلك؟ مع الرياح السيئة الداعمة للقوانين المناوئة لـ”بي.دي.اس” (الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل) والتعريفات المشوهة للاسامية أوروبا والولايات المتحدة ضائعة من ناحية الفلسطينيين. المعركة حسمت وإسرائيل هزمتهم تقريبا بشكل نهائي، ومصيرهم سيكون مثل مصير السكان الأصليين في الولايات المتحدة (الهنود الحمر).

كان يكفي النظر الى صورة اللقاء في بيت لحم: هناك كان يجلس نحو 12 شخصا فلسطينيا حول الزعيمين وهم يرتدون ربطات العنق ووجوههم حزينة في صورة جماعية يائسة. كان يكفي تذكر أقوال بايدن في 1986 أمام وزير الخارجية جورج شولتس: “أنا أكره سماع أن الإدارة ترفض العمل على ضوء مبادئ أخلاقية… أنا أخجل من دولة لا تقول أي شيء. أنا أخجل من سياسة لا يوجد لها عمود فقري”، هذه الأقوال كانت موجهة للسياسة الأميركية تجاه دولة الابرتهايد السابقة، جنوب افريقيا. أقوال مشابهة بشكل مدهش يمكن توجيهها الآن لبايدن بسبب تعامله مع دولة الابرتهايد الثانية. ولكن لم يعد هناك بايدن ليقولها.