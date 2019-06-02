“نهر الأردن”: اتخاذ إجراءات احترازية تحفظية بقضية “الطفلين الشقيقين”

عمان-الغد- أكدت مؤسسة نهر الأردن أن حالة الطفلين التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تجري متابعتها حسب الأصول المرعية من خلال مؤسسة نهر الأردن بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا امس قضية طفلين شقيقين من اللاجئين العراقيين تم ادماجهم مع اسرة بديلة، لكن الاطفال وخلال افطار رمضاني افصحوا لمتطوعين عن تعرضهم لسوء المعاملة والاهمال من قبل الاسرة الراعية.

وقالت مؤسسة نهر الاردن في بيان حصلت “الغد” على نسخة منه انه “لتشعب الحالة وتفاصيلها الاسرية فاننا لا نستطيع الإفصاح عنها او الخوض بتفاصيلها علنا. كما يؤسفنا تناول هذه المعلومات غير الدقيقة عن الحالة في وسائل التواصل الاجتماعي دون احترام خصوصيتها ومصلحتها، علما بأن الاثارة في قضايا مشابهة لا تخدم مصلحة الحالات المشار اليها”.

ولفت البيان الى انه تم اليوم اخذ إجراءات تحفظية احترازية من الجهة المعنية قانونيا من باب الاحتياط.

واكد البيان ان مؤسسة نهر الاردن لم يكن لها اي دور في تسليم الاطفال للاسرة الحالية حيث تم تسليمهم من خلال مؤسسات اخرى كانت تعمل حينها على مشروع خاص بالرعاية البديلة. وقد تم تحويل الحالة للمؤسسة منذ حوالي 3 شهور فقط لاغراض اعادة تقييمها وبناء خطط التدخل المناسبة حسب مخرجات التقييم.

وإذ تتابع مؤسسة نهر الأردن حيثيات الحالة وما ورد من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات المعنية الشريكة، لتسجل عتبها على التعامل بقضية حساسة من هذا النوع من خلال التشهير بخصوصية الحالات مدار الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تعتمد الاثارة والإساءة بدلا من التواصل مع أي من الجهات المعنية بالموضوع والتي كانت لتتجاوب بنفس الأهمية.

يشار إلى أن طفلان يتيمان تعرضا للعنف من قبل العائلة التي احتضنتهما، وفق شكوى تابعتها “الغد” اليوم الأحد.

وفي تفاصيل الشكوى التي جاءت على لسان الناشطة والحقوقية لمى الحمامي لـ”الغد” أن “المصيبة” لا تتوقف فقط عند تعرض الطفلين للتعنيف بل أنها أيضا تتعلق بأنهما لاجئين عراقيين مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن العائلة الحاضنة لهما لاجئين سوريين مسجلين أيضًا وهو ما يعد مخالفة قانونية باحتضان لاجىء للاجىء بحسب ما تقوله الحمامي.

فضلا عن أن الطفلين عبد الله (13 عاما) وشقيقته دانة (9 أعوام)، وخلال وجودهما في مؤسسة نهر الأردن وقبيل انتقالهما للحضانة، تم إرسالهما إلى العائلة للاحتضان دون ارسال فريق متخصص للكشف عن مدى ملاءمة البيئة الحياتية لدى العائلة الحاضنة لليتيمين وهو ما يعد أيضا خرقا للأنظمة والقوانين.

[email protected]