نواب: الحكومة ستقدم مبادرة جديدة لإنهاء إضراب المعلمين

عمان – الغد – التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع عدد من النواب، اليوم لبحث أزمه اضراب المعلمين.

وقال النائب خميس عطية عقب اللقاء إن رئيس الوزراء ابلغ النواب الحاضرين انه سيقدم مبادرة فيها مقترحات جديد يحملها النواب الى نقابة المعلمين.

وأضاف عطية ان لقاء الرزاز مع النواب كان “ايجابيا وتم الحديث فيه عن اهمية حل الازمه بين نقابة المعلمين والحكومة”، مشيرا الى انه “تم التوافق بين النواب والحكومة على ضرورة تقديم مقترحات تتضمن حلولا للازمه الحالية”.

وقال ان الحكومة “ستقدم خلال وقت قصير الى النواب مبادرة واقتراحات محددة من اجل تحسين الوضع المعيشي للمعلم”، موضحا أن “النواب سيحملوا هذه المبادرة الى نقابة المعلمين من اجل تقريب وجهات النظر والحوار حولها”.

وشدد عطية “اننا كنواب الان بانتظار المبادرة الحكومية من اجل الانطلاق بها الى نقابة المعلمين”.

وحضر اللقاء، الذي عقد في رئاسة الوزراء بالاضافة الى رئيس الوزراء، كل من وزراء التربية والتعليم ووالادارة المحلية والناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الدولة للشؤون القانونية ووزر الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

ومن النواب حضر بالإضافة إلى خميس عطية كل من النواب: مازن القاضي وإبراهيم البدور وسليمان ابوحويلة ومحمد الزعبي وحسين القيسي ورمضان الحنيطي وهدى العتوم ومحمود الطيطي ووفاء بني مصطفى وابتسام النوافلة وصباح الشعار وشاهة العمارين.

وكان النواب عقدوا اجتماعا في منزل النائب خميس عطية بحثوا في امكانية القيام بدور وجهود وساطه لحل الازمه بين نقابة المعلمين والحكومة لانهاء اضراب المعلمين .