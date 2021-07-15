نواب يدعون لاعتماد تصاميم مُبتكرة للمرافق الصحية العامة

عمان- الغد- دعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، إلى أهمية الارتقاء بالمرافق الصحية العامة والمحافظة على نظافتها، واعتماد تصاميم مُبتكرة لها بحيث تكون صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، جمع بين الوجاهي وتقنية الاتصال المرئي، مع مساعد أمين عام وزارة السياحة أيمن أبو خروب، والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبدالكريم العلوين.

وقال العين الحمارنة، خلال اللقاء الذي حضره إلى جانب أعضاء اللجنة، مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات، المهندس ياسر المناصير، والمدير التنفيذي لشركة توتال المهندس حسين النسور، ومدير عام الشركة الوطنية للمحروقات، المهندس لؤي العرموطي، إن غياب المرافق الصحية العامة لها تأثير على حياة المواطنين، وانعكاسات على السياحة.

وأشار إلى أهمية تعزيز السياحة الداخلية وتشجيع إقبال المواطنين على ممارسة الأنشطة الخارجية، وزيادة الميزة التنافسية لدى الأنشطة الاقتصادية التي تهتم بنظافة المرافق العامة، مؤكداً السعي لتحقيق أهداف الاستدامة من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى مرافق صحية محسنة وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات. من جانبه، قال أبو خروب، إن وزارة السياحة تدرك أهمية الخدمات، التي يحتاجها الزائر أثناء خروجه من البيت، وتسعى دوماً إلى العمل على تأهيل المرافق لتصل إلى خدمة 5 نجوم من خلال التعاقد مع الشركات متخصصة من أجل نظافة المرافق.

بدورهم، تحدث أصحاب الشركات حول العمل على إنشاء المرافق الصحية العامة في محطات الوقود لا سيما تلك الموجودة على الطرق الخارجية، إضافة إلى العناية بالمرافق الصحية وتنظيفها على مدار الساعة، وتوفير أدوات التنظيف فيها.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية معالجة التحديات في المرافق الصحية، عبر حملات ومبادرات ذاتية وتطوعية لتنظيف المرافق الصحية، واعتماد تصاميم مبتكرة للمرافق الصحية، بحيث تكون صديقة للبيئة.

واقترحوا عقد شراكات مع مجموعة من شركات استيراد وتوزيع المحروقات في المملكة للعمل على تطوير وتحسين المرافق الصحية في المناطق السياحية، على أن تكون جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشار الأعيان إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركات في إدارة المرافق الصحية بشكل صحيح واستدامة النظافة فيها، إلى جانب الترويج للشركات المشاركة في المرافق الصحية والإعلان عن دورها في إدارة المرافق، وخلق قصص نجاح تمتد إلى شركات ومشاريع أخرى كمشروع الخارطة الوطنية للمرافق الصحية.

واتفقوا على أن تضع وزارة السياحة خطة للنهوض بالقطاع وذلك بالتعاون مع المعنيين في القطاعين العام والخاص، والعودة للاجتماع مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة وبعدها تقوم وزارة السياحة المعنية في تنفيذ الخطة.