نواب يطالبون بتخصيص قطع أراض للشباب المتعطلين عن العمل

عمان-الغد– طالب 93 نائباً في مذكرة نيابية تبناها النائب ايمن المجالي باستغلال أراض مملوكة للدولة وذلك عبر تخصيص قطع من هذه الأراضي ذات المساحات الصغيرة لمجموعات من الشباب المتعطلين عن العمل ليقوموا بزراعتها وتطويرها ضمن الأنماط الزراعية المحددة.

وأشارت المذكرة التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، اليوم الخميس لمخاطبة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إلى ضرورة أن يكون توزيع تلك الأراضي ضمن أسس عادلة ونزيهة لكل من يستحقها، وحتى لا تستخدم لغير غايتها.

وأكد المجالي ان هذه المذكرة جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بمحاربة البطالة، ودعم القطاع الزراعي، وتحديدا في المحافظات الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة ومثمرة لهذه المعضلات.

ودعت المذكرة الى دعم التجمعات الشبابية ماديا ومعنويا وذلك عبر القروض الميسرة، أو إنشاء صندوق لهذه الغاية، وتزويد هذه التجمعات بالآلات والمواد الخاصة بالزراعة، وتزويدها بالمياه من قبل الحكومة عبر فتح الآبار الارتوازية التي سوف تخدم العاملين على هذه الأراضي.

وشددت المذكرة على ضرورة العمل على إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة للصناعات الغذائية من خلال هذه التجمعات الزراعية، وأن تكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص في نفس مناطق هذه التجمعات.