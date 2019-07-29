نوافذ .. منصة رقمية بنكهة أردنية

الغد- تُعتبر منصة “نوافذ” الإلكترونية المختصة في المحتوى المرئي، أول منصة أردنية مرئية على الشبكة العنكبوتية، والتي تسعى إلى تقديم نموذج إعلامي أردني خاص، مستهدفة بذلك المجتمع الأردني بجميع فئاته، وخاصة الشباب منه.

ويقوم على “نوافذ” فريق من الشباب الأردني المحترف الذي يسعى إلى تقديم محتوى إعلامي جديد للفضاء الإلكتروني الأردني.

وجاء إطلاق منصة “نوافذ” بهدف توفير محتوى ينسجم مع الإعلام المعاصر، مخاطباً كافة شرائح المجتمع.

وتتنوع “نوافذ” في متابعاتها ومعالجاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على الصعيدين المحلي أو العربي والعالمي.

ومن هنا، تسعى “نوافذ” إلى المساهمة في الإضافة إلى المحتوى العربي بجهد إعلامي حر ومحترف.

كما توفر المنصة مساحة مخصصة للتفاعل مع الجمهور عبر شبكة التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تحولت شبكة الإنترنت إلى ملجأ للعديد من الشباب الذين يعتمدون على الفضاء الإلكتروني للتواصل مع العالم.

وتسعى منصة “نوافذ” التي انطلقت في ربيع عام 2019 إلى فتح نافذة أردنية على العالم انطلاقاً من أن الإعلام اليوم من أهم الوسائل المستخدمة للتخاطب مع الأفراد والحكومات، مروراً بطبقات المجتمع على حد سواء.

وتفتح منصة “نوافذ” منصتها مشرعة على قصص النجاح التي حققها الشباب الأردني، كما أنها وَضعت في صلب اهتماماتها المبادرات التي نهضت بها المرأة الأردنية في المجالات كافة.

ولم تألُ “نوافذ” جهداً لإلقاء مزيد من الضوء على الأردني في المحافظات والأطراف وقوفاً عند أحلامه واحتياجاته وقصصه.