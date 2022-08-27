نوال الزغبي عن سر جمالها: أتجنب التعامل مع هؤلاء الناس

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها الأخير عن أسرار حفاظها على رشاقتها و جمالها الدائم.

وقالت نوال خلال حلولها ضيفة على برنامج “تربو”: سر جمالي هو النوم في وقت مبكر والابتعاد عن السهر تمامًا.

بالإضافة إلى اهتمامها بالنظام الغذائي البعيد تماما عن الدهون وشرب كميات كبيرة من المياه.

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وتابعت نوال حديثها بالقول: “أحاول دائما أن أتجنب التعامل مع الأشخاص الذي يصدرون طاقة سلبية للآخرين، وعلى الفور أقطع علاقتي بهم.”

من جهة أخرى، تحدثت الفنانة اللبنانية عما إذا كانت تفكر في خوض تجربة التمثيل وقالت: “تلقيت عروض تمثيل كثيرة في السينما والتلفزيون أكثر مما يتصور الجميع، ولكني لم أكن أرُيد وقتها، ولكن بدأت الآن أفُكر في التمثيل.