“نوال خليفة” أول امرأة مغربية تعين رئيسة فريق لكرة القدم

الرباط – اختار المكتب المديري لاتحاد الفتح الرياضي في الرباط نوال خليفة رئيسة منتدبة لتصبح أول امرة تتولى رئاسة ناد بالدرجة الأولى للدوري المغربي لكرة القدم.

وكشف نادي اتحاد الفتح الرياضي في بيان أن تعيين خليفة يمثل “دفعة جديدة” للنادي لتطبيق عدة خطط مرتبطة بالمواسم المقبلة.

وتهدف خليفة، التي انضمت إلى نادي الفتح في عام 2008، لرفع المستوى التنظيمي والتنافسي للنادي عبر “عقود منطقية” ومنح الأولوية لتأهيل واكتشاف مواهب جديدة.

وتناولت وسائل الاعلام المحلية المغرب نبأ هذا التعيين غير المسبوق في ناد للدرجة الأولى بالمغرب. -(إفي)

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