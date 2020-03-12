نوبلز للاستثمار العقاري تفتتح البيع للمرحلة الثانية من مشروعها مدينة الشهد

أعلنت شركة نوبلز للاستثمار العقاري عن افتتاحها البيع للمرحلة الثانية لمشروعها مدينة الشهد وبينت الشركة أن افتتاحها البيع للمرحلة الثانية يأتي بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى في فترة زمنية قياسية.

وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس وائل قاسم أنه قد تم إطلاق المرحلة الثانية ضمن ثلاثة مراحل أساسية من مشروع مدينة الشهد وأن المرحلة الثانية من الأراضي تشمل ٦٥ قطعة أرض منها ٦٣ قطعة سكنية وقطعتين تجاريتين جميعها مزودة بخدمات عامة من شبكة طرق حديثة وشبكة كهرباء ومياه كاملة حيث تم تصميم المشروع ليضم منطقة سكنية وتجارية شاملة ومناطق خاصة بالخدمات العامة ومدارس وحدائق لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمالكين.

وأشار قاسم أن افتتاح البيع للمرحلة الثانية جاء قبل الموعد المحدد له وذلك بعد بيع المرحلة الاولى في فترة زمنية وجيزة ، وأوضح أن ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة ونظام الأقساط المريح كانت جميعها عوامل اهتمام واقبال من العملاء مما أدى إلى سرعة بيع المرحلة الأولى ، كما أن الشركة أتاحت خيارين للتقسيط، حيث أن الخيار الأول يشمل التقسيط لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات دون أي زيادة على السعر، أما الخيار الثاني فهو خيار التقسيط لمدة تصل إلى 10 سنوات من خلال نظام التأجير التمويلي، موضحاً أن العميل سيحصل أيضاَ على إعفاء من رسوم التسجيل (%9).

وقد كشفت الشركة مؤخرا عن اطلاقها مرحلة جديدة في سعيها لتطوير المشروع من خلال بناءها مجموعة من الفلل السكنية الراقية تم تصميمها بعناية فائقة ونماذج عصرية وحديثة ، كما تمتاز بكونها صديقة للبيئة وتحتوي على انظمة تحكم ذكية تلبي رغبة وأذواق ومتطلبات العملاء ، حيث يقع المشروع ضمن موقع استراتيجي مميز على شارع المطار ، ويبعد عن جامعة الشرق الأوسط 400 متر فقط، عند التقاء شارع المطار بالشارع التنموي ويعد أحد أكبر المشاريع العقارية الأقرب للعاصمة عمان، وهو عبارة عن قطع أراضي وفلل سكنية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة نوبلز للاستثمارات العقارية التي تأسست في دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش لا تقتصر مشاريعها على إنجاز الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما تباشر أعمالها لتتوسع في مختلف من المناطق، ومنها الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، وتركيا.

وتعد شركة نوبلز العقارية أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري منذ عام ٢٠٠٨ التي تعمل على تملك وتطوير وإدارة المشاريع العقارية داخل المملكة وخارجها.