نور الروابدة: نطمح في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية

بوريرام – أكد لاعب الوسط نور الروابدة على أن المنتخب الأولمبي يطمح في حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، وذلك خلال المشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وكان المنتخب الأولمبي حقق أفضل نتيجة بالنسبة له في تاريخ البطولة في نسخة العام 2013 عندما حصل على المركز الثالث، حيث لعب في الدور الأول إلى جانب عمان المضيفة وكوريا الجنوبية وميانمار، ثم تغلب على الإمارات في الدور ربع النهائي، لكنه خسر في قبل النهائي أمام السعودية قبل أن يفوز على كوريا الجنوبية بفارق ركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويخوض المنتخب الأولمبي نسخة هذا العام بتشكيلة تضم عدة لاعبين يمتلكون خبرة اللعب مع المنتخب الوطني، حيث سينافس في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام والإمارات وكوريا الشمالية.

وقال الروابدة في مقابلة مع الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم:” نحن ندرك أن البطولة ستكون صعبة، ولكننا جاهزون للتحدي.”

وأضاف: “اللعب مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا ثم في التصفيات الآسيوية، وكذلك المشاركة مع نادي الجزيرة في كأس الاتحاد الآسيوي لعامين على التوالي، كل ذلك يمنحني الخبرة اللازمة التي آمل أن تفيد الفريق في هذه البطولة”.

وأوضح: “عيوننا مركزة على هدف محدد، وحتى قبل القدوم إلى تايلاند كان طموحنا أن نتأهل إلى طوكيو 2020، هذا حلم كل لاعب في هذه البطولة، ونحن قادرون بعون الله على تحقيق ذلك”.

وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراته الأولى في البطولة يوم الجمعة أمام كوريا الشمالية، وذلك على ستاد بوريرام.

وأوضح الروابدة: “عانينا من بعض الصعوبات خلال فترة الاستعداد للبطولة، حيث غاب عنا بعض اللاعبين المهمين، ولكن في المعسكر التدريبي الأخير في ماليزيا كان الجميع حاضراً، ولهذا عملنا بقوة، والآن نحن جاهزون تماماً لخوض التحدي”.

وختم: “أنا كقائد للفريق، فإن دوري لا يقتصر على أرض الملعب، بل يمتد إلى الفندق والتدريبات وكل مكان آخر، حيث أن واجبي أن أقوم بتحفيز زملائي في الفريق، وأدعمهم وأساعدهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم، وأن أكون صديقاً للجميع”.

