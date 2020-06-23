نوفاك ديوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

بلغراد – أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الثلاثاء أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له، جاءت إيجابية، ما يجعل منه أبرز اسم في عالم الرياضة يطالها “كوفيد-19”.

وجاء في بيان عن فريق اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، ان اختبار “نوفاك ديوكوفيتش جاء إيجابيا بـ+كوفيد-19+”، وانه “لا يشعر بأي عوارض”.

وانضم ديوكوفيتش بالتالي الى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة “أدريا” الاستعراضية التي ينظمها ديوكوفيتش نفسه في بعض دول البلقان. -(أ ف ب)