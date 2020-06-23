آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

نوفاك ديوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

منذ 33 دقيقة
اللاعب نوفاك ديوكوفيتش

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بلغراد – أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الثلاثاء أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له، جاءت إيجابية، ما يجعل منه أبرز اسم في عالم الرياضة يطالها “كوفيد-19”.
وجاء في بيان عن فريق اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، ان اختبار “نوفاك ديوكوفيتش جاء إيجابيا بـ+كوفيد-19+”، وانه “لا يشعر بأي عوارض”.
وانضم ديوكوفيتش بالتالي الى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة “أدريا” الاستعراضية التي ينظمها ديوكوفيتش نفسه في بعض دول البلقان. -(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

“الإدارية العليا” ترفع دعوى الطعن بانتخابات الوحدات وقرار منتظر في تموز

منذ 40 دقيقة

ماكتوميناي يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2025

منذ ساعة واحدة

سولسكاير: دي خيا لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم

منذ ساعتين

بسام حداد يلتحق بإدارة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock