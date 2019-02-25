“نوكيا” تطرح 4 هواتف ذكية جديدة تضمن تجارب رائدة وإبداعاً حقيقياً في التصوير



برشلونة– أعلنت «HMD» العالمية؛ الشركة المطورة لهواتف نوكيا، طرح أربعة هواتف ذكية جديدة بنظام أندرويد تضم أول هاتف ذكي في العالم مجهز بخمس كاميرات خلفية فردية وهو Nokia 9 PureView. ومن باب تفانيها في توفير تكنولوجيا متطورة وعالية الجودة للجميع، تتميز هواتف نوكيا الجديدة بتنوعها الكبير تلبية لتنوع طلبات مستخدميها. ومن Nokia 9 PureView إلى نوكيا أوتران، الهاتف المتصل بالإنترنت الأقل ثمناً الذي تنتجه الشركة، يمكن للمستخدمين التأكد والاطمئنان بأنهم سيجدون من نوكيا الهاتف الأنسب لتلبية متطلباتهم الخاصة.

يستعرض Nokia 9 PureView مجموعة الكاميرات الخمس الأولى بنظام زايس للبصريات ZEISS Optics ليضع الجيل التالي من تكنولوجيا التصوير الحاسوبي في متناول هواة التصوير الأكثر تقدماً. كل صورة يتم التقاطها بواسطة هاتف Nokia 9 PureView هي بنطاق ديناميكي عالي HDR؛ حيث تعمل الكاميرات الخمس على التقاط الصورة بالتوازي وتصهرها معاً في صورة واحدة بوضوح 12 ميغابيكسل مع نطاق ديناميكي فائق وعمق ميداني. تم تصميم هذا الهاتف الرائع بحيث يلبي خصيصاً احتياجات عشاق التصوير الفوتوغرافي، فهو يمتلك القدرة على التقاط صور في هيئة طبيعية غير مضغوطة بنسق “DNG” بحيث تتمكن من تعديلها وتنقيحها مباشرة في الهاتف، وذلك بفضل شراكتنا مع Adobe Photoshop Lightroom. فمن المعروف أن خمسين بالمائة من الإبداع في فنون التصوير يعتمد على مرحلة ما بعد الإنتاج، ويتيح لكم هاتف Nokia 9 PureView التألق في ذلك إلى أقصى درجة.

وNokia 9 PureView هو أول هاتف ذكي في العالم يضم مصفوفة من خمس كاميرات بنظام رايس للبصريات ZEISS Optics. يتميز الهاتف بجهازي استشعار للألوان وثلاثة أجهزة استشعار للألوان الأحادية مما يضمن أعلى درجات الوضوح والتفاصيل. معاً تعمل جميع الكاميرات الخمس لجمع 10 أضعاف كمية الضوء مقارنة بمستشعر واحد للألوان من النوع نفسه. كل صورة يتم التقاطها بواسطة هاتف Nokia 9 PureView هي بنوعية HDR مع حتى 12.4 وقفة من النطاق الديناميكي ومشهد كامل لخريطة العمق بوضوح 12 ميغابيكسل. ويمكن لكل صورة JPG بدقة 12 ميغابيكسل أن تستفيد من التفاصيل المذهلة في مناطق أشعة الشمس الساطعة والظلال الداكنة على السواء مع تركيبة مذهلة. وتسمح خريطة العمق بالاستفادة من تأثير “بوكيه” الجميل، مما يتيح لك إمكانية ضبط التركيز في Google Photos بعد التقاط الصورة. ومن خلال تعظيم بنية الحوسبة غير المتجانسة لمنصة Qualcomm Snapdragon المحمولة، ومعالج التصوير المشترك الخاص، يمنحك Nokia 9 PureView لمحة عن مستقبل التصوير باستخدام الهاتف الذكي مع تحكم لا مثيل له على صورك من خلال واجهة المستخدم Pro Camera UI المحدثة. ذلك، ويتيح لك Nokia 9 PureView أيضاً التقاط صور بنسق RAW “DNG” غير المضغوط، ومن خلال الشراكة مع Adobe Photoshop Lightroom يمكنك تنقيح الصور مباشرة على جهازك.