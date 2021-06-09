نوكيا وأورنج تطلقان تكنولوجيا Mesh واي فاي

عمان- أعلنت نوكيا عن توقيعها اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع أورنج الأردن لنشر أكثر من 100 ألف وحدة من Nokia WiFi Beacons في جميع أنحاء المملكة. وسيمكّن حل نوكيا، بما في ذلك أجهزة مودم للألياف الضوئية (الفايبر) وأجهزة الواي فاي، أورنج الأردن من توفير تغطية واي فاي ثابتة وقوية حتى في الأماكن الأبعد داخل المباني، سواءً لمشتركي الشركة الجدد أو الحاليين.

يستخدم حل الواي فاي من نوكيا تقنية Mesh لتوفير تغطية ممتازة تشمل الأجزاء الأبعد من المبنى، ما يجعله مناسباً للمنازل الكبيرة والمجمعات والمكاتب. وسيتمكن مشتركو أورنج الأردن من تثبيت وإدارة شبكة الواي فاي الخاصة بهم بسهولة من خلال تطبيق Nokia WiFi Mobile.

تتميز أجهزة Nokia WiFi Beacons بذكاء مدمج يمكّنها من حل مشكلات التداخل والاتصال، وستسهم الجودة الفائقة للخدمات في تعزيز تجربة زبائن أورنج الأردن وخفض التكاليف التشغيلية وزيادة رضا الزبائن.

وأكّد تيري ماريني، الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن: “كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، نسعى لتقديم الإنترنت الأسرع والأكثر موثوقية في المملكة، ما يتطلب الاعتماد على حلول مبتكرة لضمان أفضل تجربة لكل المستخدمين. وستوفّر شراكتنا مع نوكيا حلولها المتقدّمة لتعزيز تجارب الـ Wi-Fi لزبائننا”.

من جانبه، قال محمد سلامة، رئيس الشبكات الثابتة في نوكيا الشرق الأوسط وأفريقيا: “تجمعنا بأورنج الأردن شراكة طويلة الأمد، ويسعدنا أن نقدم أحدث حلول الـ Wi-Fi التي تضمن تغطية قوية للأجزاء الأبعد من المبنى. ستساعد أجهزتنا سهلة التركيب والإدارة عملاءنا على ضمان أداء أفضل للشبكة، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الاستخدام وبالتالي نمو الإيرادات”.

يذكر أن أورنج الأردن وقعت اتفاقية مع نوكيا في العام 2017 لنشر ألياف GPON في جميع أنحاء المملكة.