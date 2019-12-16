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نوير عن مواجهة تشيلسي: لدينا تجارب رائعة في لندن

منذ ساعة واحدة

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برلين – علق قائد فريق بايرن ميونخ مانويل نوير على مباراة فريقه المرتقبة مع تشيلسي الإنجليزي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بأن فريقه لديه “تجارب رائعة في لندن” في إشارة إلى الفوز بسبعة أهداف مقابل هدفين على توتنهام هوتسبر ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال حارس مرمى المنتخب الألماني (33 عاما) بعد معرفته بنتيجة القرعة: “لدينا تجارب رائعة في لندن”.

وحذر: “تشيلسي فريق خطير، علينا أن نتعامل معه بجدية، وعلينا أن نركز بشكل كامل في المباراتين”.

يذكر أن المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ عام 2012، والتي فاز بها الفريق الإنجليزي بالضربات الترجيحية (4-3) بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل. (إفي)

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