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نيتو يوقع رسميا على عقد انتقاله إلى برشلونة

منذ ساعة واحدة

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برشلونة – وقّع حارس المرمى البرازيلي نوبرتو مورارا “نيتو”، على عقد انتقاله بشكل رسمي لصفوف نادي برشلونة قادما من فالنسيا، والذي سيربطه بالفريق حتى صيف العام 2023.

وبهذا يعد نيتو (29 عاما) هو ثاني الصفقات التي يبرمها النادي الكتالوني هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد، بعد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، القادم من أياكس أمستردام، حيث قام نيتو بالتقاط الصور الفوتغرافية مع شعار النادي داخل ملعب “كامب نو”.

ودفع برشلونة 26 مليون يورو للتعاقد مع الحارس البرازيلي، قد تصل إلى 35 مليون بالمتغيرات، في المقابل تعاقد “الخفافيش” مع الحارس السابق للبرسا، الهولندي ياسبر سيليسن مقابل 35 مليون يورو. (إفي)

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