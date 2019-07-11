نيجيريا تصعق جنوب أفريقيا في الوقت القاتل وتبلغ المربع الذهبي

القاهرة– تقدم منتخب نيجيريا خطوة جديدة في حملته نحو التتويج بلقبه الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما صعد اليوم الأربعاء للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، بفوزه المثير 2-1 على منتخب جنوب أفريقيا في دور الثمانية للبطولة المقامة حالياً في مصر.

واتسمت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم منتخب (النسور الخضراء) الأمور لصالحه في النهاية، ليعود للمربع الذهبي في البطولة للمرة الأولى منذ آخر تتويج له باللقب قبل ستة أعوام.

وبادر المنتخب النيجيري بالتسجيل عن طريق نجمه صامويل شوكويزي في الدقيقة 27، غير أن منتخب جنوب أفريقيا أدرك التعادل في الدقيقة 71 عبر لاعبه بونجاني زونجو.

وبينما تأهب الجميع لإنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 واللجوء لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، أحرز المنتخب النيجيري هدف الصعود للدور قبل النهائي عبر لاعبه وليام إيكونج في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، واصل منتخب نيجيريا تفوقه في مواجهاته المباشرة مع منتخب جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا، بعدما حقق انتصاره الثالث على المنتخب الملقب بـ(الأولاد) في المسابقة القارية.

وحرم منتخب نيجيريا نظيره الجنوب أفريقي من التواجد ضمن منتخبات المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 19 عاما، ورد اعتباره من خسارته أمام منتخب الأولاد في التصفيات المؤهلة للبطولة الحالية.

وضرب منتخب نيجيريا، الفائز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013 موعدا في الدور قبل النهائي يوم الأحد، مع الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار.-(د ب أ)