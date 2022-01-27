بنيران صديقة.. إصابة جنديين “إسرائيليين” قرب الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إصابة جنديين اثنين، بجروح طفيفة من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، بنيران صديقة، خلال إحباط عمليات تهريب مخدرات، عند الحدود المصرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه الأناضول: “إصابة جنديين من حرس الحدود بنيران قوات الجيش عن طريق الخطأ، خلال نشاط لإحباط محاولة تهريب مخدرات عند الحدود المصرية”.

وجاء في البيان: “خلال الليلة، حدثت نحو تسع عمليات تهريب للمخدرات شملت إطلاق نار كثيف من قبل خلايا المهربين باتجاه إسرائيل”.

وتابع: “جنود الجيش الإسرائيلي شخّصوا مناطق إطلاق النار، وردوا بإطلاق النار عليها من أجل إحباط عمليات التهريب”.

وأكمل: “نتيجة لخطأ في التشخيص، أصابت قواتنا مقاتلين اثنين من حرس الحدود بجروح طفيفة”.

وتتبع قوات حرس الحدود، للشرطة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قالت القناة الـ13 (خاصة) ، إن “قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أليعازر توليدانو يحقق في حادثة إصابة جنديين من حرس الحدود، بنيران قوات الجيش، على الحدود المصرية”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن قبل أسبوعين من الشهر الجاري مصرع ضابطين إسرائيليين من وحدة إيغوز النخبوية خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن، بنيران صديقة.-(الاناضول)