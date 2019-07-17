“نيسان”.. أول فوز في بطولة سباق السيارات الكهربائية

نيويورك – حققت “نيسان” أول فوز لها في بطولة سباق السيارات الكهربائية “فورمولا إي” حيث بقي سيباستيان بويمي متقدماً في سباق E-Prix نيويورك من البداية وحتى النهاية.

ويعتبر هذا الفوز إنجازاً آخر لصالح فريق “نيسان إي. دامس” الذي سجّل رقماً قياسياً من حيث عدد المرات التي كان فيها الفريق المنطلق الأول في موسم “فورمولا إي” (ست مرات) وكذلك من حيث عدد مشاركاته في جولات السوبر بول في موسم واحد (15 مرة).

وكان بويمي الأسرع في مجموعته حيث تفوق على منافسيه في جولة السوبر بول بتوقيت 0.412 ثانية وبقي من بعدها المتصدّر في كل لفة من السباق إلى أن فاز في الجولة الأخيرة من بطولة “أي بي بي فورمولا إي”.

وتمكّن فريق “نيسان إي. دامس” من اعتلاء منصة التتويج للمرة الرابعة على التوالي. كما اعتلاها بويمي للمرة الثالثة على التوالي بعد احتلاله المركز الثاني في برلين الألمانية والثالث في برن السويسرية في الجولتين الماضيتين.

وسجّل بويمي 13 انتصاراً في بطولة “فورمولا إي” وكان أول المنطلقين في السباق 15 مرة، ويشكّل هذان رقمين قياسيين في البطولة. يشار إلى أنّ فريق “نيسان إي. دامس” أصبح تاسع فريق مختلف يفوز ببطولة “فورمولا إي” هذا الموسم.

وحصل فريق “نيسان إي. دامس” على المركز الثالث من ناحية النقاط التي حصّلتها الفرق واحتلّ بويمي المركز الرابع في ترتيب السائقين ويبقى سباق واحد يجري غداً. وما يزال سائق “نيسان” السويسري إحصائياً قادراً على الفوز ببطولة السائقين لكن يتعيّن عليه أن يكون أول المنطلقين والفوز على أمل أن يخفق المنافسين الثلاثة أمامه في التسجيل في الجولة الأخيرة التي تقام الأحد. وقال مايكل كاركامو، المدير العالمي لرياضة السيارات لدى نيسان: “لقد كنا أول المنطلقين مرات عدة واعتلينا كذلك منصة التتويج لكنّ احتلال “نيسان” المركز الأول على المنصة أمر لن أنساه في حياتي.