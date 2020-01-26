“نيسان ليف” 2020 الجديدة كليا تطرح لأول مرة في الشرق الأوسط في الأردن

عمان- أطلقت “نيسان”؛ الشركة الرائدة في التنقل الكهربائي بالتعاون مع الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن -شركة بسطامي وصاحب التجارية- سيارة ليف 2020 الجديدة كلياً والخالية من الانبعاثات، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في سوق الأردن.

وتأتي سيارة ليف الحائزة على جوائز أفضل السيارات الكهربائية مبيعاً على الإطلاق لتقدم لعملائها في الأردن معايير جديدة في سوق السيارات الكهربائية منها توفير مدى أكبر وتكنولوجيا أكثر تطوراً وتصميماً ديناميكياً جديداً.

وسيتمتع السائقون بثقة ومزايا أكبر بفضل الدواسة الإلكترونية في “نيسان ليف” الجديدة وازدياد طاقتها ومداها والارتقاء بمستوى الراحة والملاءمة الذي توفره.

وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، المدير الإداري لـ”نيسان” الشرق الأوسط: “يسر نيسان طرح “نيسان ليف” 2020 الجديدة كلياً في الأردن؛ أول طراز كهربائي رائد يتم إنتاجه بكثافة حول العالم والذي يعكس التزام الشركة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات من خلال استراتيجية التنقل الذكي من نيسان التي تحدد طريقة عمل السيارات وقيادتها ودمجها بالمجتمع”.

وكانت “نيسان” قد وقعت مذكرة تفاهم تاريخية مع أمانة عمان الكبرى العام 2016 ضمن إطار مبادرة رائدة وفرت بموجبها للأردن أول ثلاثين سيارة نيسان ليف وe-NV200 كهربائية، وكانت تلك السيارات الكهربائية الأولى من نوعها التي تستخدم في الشرق الأوسط.

وتابع صباغ قائلاً: “نفتخر في نيسان بمشاركتنا في رؤية المملكة التي تتطلع نحو التوصل إلى مستقبل مستدام، وسنسعى للمساهمة إيجاباً في حماية البيئة والمجتمع من خلال طرح المنتجات المناسبة المزوّدة بالتكنولوجيا الملائمة في الوقت المناسب، كما نفعل الآن عند إطلاقنا طراز نيسان ليف 2020 الجديدة كلياً”.

يعبر تصميم السيارة “نيسان ليف” الجديدة عن التوجه المستقبلي لشركة نيسان ونهجها الرائد في إحداث تطوير مستمر للسيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم؛ حيث يعكس هيكل السيارة الرياضي والجذاب شخصية السيارة الكهربائية الديناميكية، كما يسعى التصميم الخارجي من جانب آخر إلى التعبير عن خطوط واضحة وبسيطة، وصورة متماسكة وأنيقة، ما يمنح الناظر إلى السيارة شعوراً بأنه أمام ابتكار تكنولوجي غاية في التطور.

ومن جهته، قال عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة بسطامي وصاحب: “نحن سعداء بإطلاق سيارة نيسان ليف الجديدة، الأكثر مبيعاً على المستوى العالمي، لعملائنا في الأردن. وهذا يؤكد قوة شراكتنا مع نيسان، والتزامنا بتحقيق الأهداف البيئية التي تسعى لتطبيقها حكومتنا الرشيدة. وفي إطار هذا الالتزام، نسعى دائما إلى تقديم أحدث تكنولوجيا المركبات الكهربائية، والتي من شأنها تقليل الآثار السلبية للسيارات على البيئة وتقديم حلول اقتصادية لمستخدميها”.

وأضاف محاسنة: “يعد الأردن الدولة الأولى في المنطقة في تبني السيارات الكهربائية منذ 10 أعوام، ونحن فخورون الآن بأننا ما نزال أول من يطرح أحدث نسخة من سيارة نيسان ليف الشهيرة في المنطقة عبر سوق الأردن، لنقدم سيارة كهربائية رائدة تدمج قدرات التكنولوجيا المستقبلية مع تجربة قيادة فريدة من نوعها”.

وتوفر “نيسان ليف” الجديدة تنقلاً مريحاً وهادئاً لا نظير له؛ حيث تتميز المقصورة الداخلية برحابتها. ومن خلال التصميم المتميز للوحة المركزية والمفاتيح، تقدم “نيسان ليف” الجديدة للسائقين المعلومات التي يحتاجون إليها في المكان المناسب، الأمر الذي يساعد السائقين على التركيز على الأهم: القيادة بمتعة.