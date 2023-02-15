نيس الفرنسي يتجه للقضاء بعد تصوير فيلم إباحي في ملعبه

تقدّم نادي نيس بشكوى بعد تصوير فيلم إباحي للهواة داخل ملعبه أليانز ريفييرا، خلال مباراته ضد ليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم أواخر الشهر الفائت، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة والنادي الأربعاء.

وقال المصدر: تم رفع شكوى من قبل نادي نيس بعد مقطع فيديو إباحي تم تصويره في الملعب. من دون تحديد سبب هذه الشكوى.

وفقًا لمصدر مقرب من النادي، صُوّر هذا المقطع الذي انتشر عبر الإنترنت، في ملعب أليانز ريفييرا في 29 يناير خلال المباراة التي فاز بها نيس 1-0.

وقال نيس ردا على استفسار من فرانس برس للتعليق على هذه الحادثة “تم تقديم دعوى بتشويه الصورة من قبل نادي نيس الثلاثاء جراء نشر فيديو إباحي في الملعب”.

أما مشغل الملعب شركة “نيس ايكو ستاديوم” فأعلن متحدث باسمها أنها تقدمت الأربعاء بشكوى بسبب ربط صورة الملعب بنشاط إباحي.