نيفيل يدعو لمقاطعة “السوشيال ميديا” بعد تعرض بوغبا لاساءات عنصرية

لندن – دعا مدرب منتخب انجلترا للسيدات فيل نيفيل لاعبي كرة القدم لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب ما تعرض له لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا من اساءات عنصرية، بعد مباراة فريقه مع ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز مساء الاثنين.

وكان بوغبا (26 عاما) عرضة لاساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أهدر ركلة جزاء ليونايتد أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

"If players and clubs came off social media for six months, would that make companies take action?"

Phil Neville has 'lost faith' in authorities taking action against racist abusers online and has called for a boycott

Full story: https://t.co/5BmUYD3tGA pic.twitter.com/dSvs9wNqP6

