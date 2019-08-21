نيفيل يدعو لمقاطعة “السوشيال ميديا” بعد تعرض بوغبا لاساءات عنصرية

لندن – دعا مدرب منتخب انجلترا للسيدات فيل نيفيل لاعبي كرة القدم لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب ما تعرض له لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا من اساءات عنصرية، بعد مباراة فريقه مع ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز مساء الاثنين.

وكان بوغبا (26 عاما) عرضة لاساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أهدر ركلة جزاء ليونايتد أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

"If players and clubs came off social media for six months, would that make companies take action?" Phil Neville has 'lost faith' in authorities taking action against racist abusers online and has called for a boycott Full story: https://t.co/5BmUYD3tGA pic.twitter.com/dSvs9wNqP6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2019

وقال نيفيل – الذي لعب في صفوف “الشياطين الحمر” لأحد عشر موسمًا (1994-2005) وحقق معه لقب الدوري الانجليزي في 6 مناسبات اضافة الى لقب دوري الابطال عام 1999: “أعتقد أنه علينا اتخاذ تدابير صارمة كمجتمع كرة قدم – لقد عانت لاعباتي من هذا الامر على مواقع التواصل الاجتماعي كما عانى منه نجوم الدوري الانجليزي الممتاز ولاعبو الدرجة الاولى”.

وتابع لاعب ايفرتون السابق (2005-2013): “أتساءل عما اذا علينا كمجتمع كرة قدم مقاطعة هذه المواقع، لأن تويتر لن يقوم بشيء حيال الامر أسوة بإنستغرام، يرسلون ردًا عبر البريد الالكتروني أنهم سيحققون في المسألة إنما لا يحدث شيء”.

وعبر الدولي الانجليزي السابق (1996-2007) عن غضبه قائلا: “لقد فقدت الأمل بكل من يشرف على مواقع التواصل الاجتماعي هذه، لذا فلنبعث رسالة شديدة اللهجة: لنغيب عن المواقع لمدة ستة اشهر. فلنرى التأثير الذي قد تتركه (المقاطعة) على شركات مواقع التواصل الاجتماعي”.

🚨 Hot topic 🚨 Racist abuse: footballers should boycott social media, says Phil Neville. What are your thoughts?https://t.co/25025zfqbO — Mitre Sports (@MitreSports) August 21, 2019

وكان قد ناشد بدوره مدافع اليونايتد هاري ماغواير القادم من ليستر سيتي بصفقة قياسية لمدافع بلغت 87 مليون يورو هذا الصيف كلا من تويتر وانستغرام ليكونا أكثر فعالية.

وغرّد عبر حسابه على موقع (تويتر): “إنه أمر مقزز على مواقع التواصل الاجتماعي أن تتخذ خطوات بشأن ذلك. يجب التحقق من كل حساب يتم فتحه عن طريق جواز سفر أو رخصة قيادة. أوقفوا الحسابات الوهمية المتعددة التي تسيء للأفراد”، وقد تم حذف بعض من التغريدات المسيئة الى بوغبا في وقت لاحق فيما تم ايقاف بعض الحسابات.

وكان قد دافع مهاجم يوناتد ماركوس راشفورد عن زميله بوغبا مغردًا: “مانشستر يونايتد عائلة، بول بوغبا جزء من هذه العائلة، إذا تعرضتم له فأنتم تتعرضون لنا أيضًا”.