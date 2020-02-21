نيكي يتراجع مع تفوق القلق بشأن كورونا على دعم من تراجع الين

طوكيو- أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس إذ تفوق تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ودول آسيوية أخرى على الدعم من تراجع الين، في الوقت الذي يغلق فيه العديد من المستثمرين مراكزهم قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

كما باع المستثمرون الأسهم التي تبدو أنها معرضة لخطر انتشار الفيروس أكثر، مثل خدمات النقل، واشتروا بدلا منذ ذلك أسهم شركات تقديم خدمات الإنترنت.

وهبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.39 بالمئة إلى 23386.74 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمائة إلى 1674 نقطة.

وفي الأسبوع، انخفض المؤشر نيكي 1.27 بالمائة وتراجع توبكس 1.7 بالمائة.

يأتي ذلك مع مقارنة مع هبوط بنسبة 0.2 بالمائة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي وتراجع بنسبة 0.1 بالمائة في مؤشر فايننشال تايمز يورو فيرست أول من أمس.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي من أن التفشي تسبب بالفعل في اضطراب النمو الاقتصادي في الصين وأن انتشاره إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا “هشا للغاية” في الاقتصاد العالمي في 2020.

وأغلقت أسهم شركات التجزئة منخفضة 3.9 بالمائة بينما انخفضت أسهم شركات الطيران 3.8 بالمائة وتراجعت أسهم شركات تشغيل السكك الحديدية 3.4 بالمائة.

ونزل سهم سانريو 3.3 بالمائة لأدنى مستوى في 21 شهرا بعد أن قالت الشركة المصنعة لمنتجات (هالو كيتي) إنها ستغلق متنزهات تابعة لها.

وخسر سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجع طوكيو ديزني 2.5 بالمائة ليسجل هبوطا أسبوعيا بنسبة 7.3 بالمائة.

على الجانب الآخر، ربحت شركات الإنترنت بفعل توقعات بأن الوباء سيحفز الناس على قضاء المزيد من الوقت في المنازل وعلى الإنترنت.

وارتفع سهم زد هولدينجز 4.5 بالمائة بينما ربح سهم راكوتين أيضا 4.1 بالمائة.

وساهم ضعف الين في ارتفاع أسهم المصدرين مثل شركات صناعة السيارات، مع تقدم سهم تويوتا موتور 1.1 بالمائة. وأضاف مؤشر شركات صناعة معدات النقل 0.5 بالمائة. وستكون السوق مغلقة يوم الاثنين مع استعداد اليابان للاحتفال بذكرى مولد الامبراطور الجديد. -(رويترز)