نيللي كريم تحكي عن إصابتها بـ”ورم” في وجهها: الطبيب استأصل جزء من أذني

روت الممثلة المصرية نيللي كريم لأول مرة تفاصيل إصابتها بـ”ورم حميد” في وجهها.

حيث اضطرت للخضوع إلى عملية جراحية دقيقة وخطيرة كادت أن تسبب لها شللاً في وجهها.

وخلال حلولها ضيفة مع الإعلامي أنس بوخش ضمن برنامج “AB talks”، قالت نيللي إنها اكتشفت عقب الفحوصات الطبية التي أجرتها، إصابتها بورم حميد في وجهها.

نيللي كريم: أعشق الأدوار الإنسانية وأتطرق لقضايا مسكوت عنها

لذلك اتخذت قرار إجراء عملية جراحية لاستئصاله رغم تحذيرات الأطباء لها بإمكانية إصابتها بشلل في وجهها.

وأضافت إنها قررت إجراء العملية في أمريكا، وحرصاً على عدم حصول تشوهات في وجهها، قرر الطبيب المعالج بأن يقطع جزءً من أذنها لإخفاء الجرح.

حيث أخبرته نيللي بأنها ممثلة ولا تريد أن يظهر أي تشوه على وجهها.

مضيفة: الدكتور شال جزء من ودني عشان يخفي الجرح لأنني كنت هتشوه.

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