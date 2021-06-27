نيللي كريم تكشف تعرضها لمرض خطير- (فيديو)

القاهرة- قالت الفنانة المصرية نيللي كريم، إنها تعرضت لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها.

وقالت كريم خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس”: “قمت بإجراء عملية جراحية خطيرة في وجهي العام الماضي بعد أن أصبت بورم، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي أذني فيها”.

وتابعت: “اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة، وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة، وطبعا كنت خايفة لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل”.



وأضافت الفنانة المصرية: “بعد العملية والعلاج الحمد لله بقيت أحسن وربنا لطف، والدرس اللي استفادته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا”.-(وكالات)