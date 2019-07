ساو باولو – عزف البرازيلي نيمار على وتر ناديه السابق برشلونة بالتأكيد ان إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي “الريمونتادا” التي حققها مع النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.

Neymar really just said his best experience as a footballer was beating PSG with Barcelona. He does not care 😂😂@OhMyGoalUS pic.twitter.com/dNC1N34PCk

