نيمار الأعلى دخلا في فرنسا والثالث عالميا بعد ميسي ورونالدو

باريس – سيحصل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار على ما مجموعه 49 مليون يورو من الرواتب والمكافآت من باريس سان جرمان لموسم 2019-2020، ليكون الأول على هذا الصعيد في ناديه الفرنسي، والثالث عالميا بعد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بحسب تقديرات مجلة “فرانس فوتبول”.

«Salaires des stars» : qui sont les mieux payés ? https://t.co/6X8r9SGKjX — France Football (@francefootball) March 23, 2020

وأشارت المجلة الكروية العريقة في ملف خاص عن “رواتب النجوم” ينشر كاملا في عددها الذي يصدر الثلاثاء، الى ان إيرادات نيمار من ناديه ستبلغ 48,9 مليون يورو، بفارق كبير عن زميليه المهاجمين كيليان مبابي (21,2 مليون يورو) والأوروغوياني إدينسون كافاني (18,4 مليونا).

وانضم نيمار الى النادي الباريسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في صيف العام 2017، آتيا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ولا يزال نادي العاصمة حامل لقب الدوري الفرنسي، الأبرز على صعيد الرواتب والمكافآت في “ليغ 1″، اذ أشارت “فرانس فوتبول” الى ان 15 من لاعبيه يتواجدون بين أول 20 لاعبا على صعيد الأجور في فرنسا.

وعلى الصعيد الدولي، يحتل نيمار (28 عاما) المركز الثالث لجهة الدخل الاجمالي البالغ 95 مليون يورو (باحتساب كامل الراتب وعقود الرعاية)، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني (131 مليون يورو) والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي (118 مليونا).

ولدى المدربين، يحتل المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، المركز الأول (40,5 مليون يورو تشمل الراتب الاجمالي وإيرادات الاعلانات ومكافآت الموسم الماضي)، أمام الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب انتر ميلان (30 مليونا) والاسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين (27 مليونا). -(أ ف ب)