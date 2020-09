نيمار تصرف كـ”الأحمق” بنيله البطاقة الحمراء ضد مرسيليا

باريس – أقر النجم البرازيلي نيمار أنه “تصرفت كالأحمق” بنيله بطاقة حمراء في الثواني الأخيرة من “كلاسيكو” الدوري الفرنسي الذي خسره فريقه باريس سان جرمان على أرضه الأحد أمام غريمه مرسيليا (صفر-1)، داعيا في الوقت ذاته المسؤولين لبذل جهد أكبر في مكافحة العنصرية بعد اتهامه المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس بنعته بالقرد، وهو ما نفاه الأخير.

وشهد الكلاسيكو توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم على اشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني، وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وأمافي (مرسيليا) ولايفين كورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد نيمار لضربه ألفارو غونزاليس بدون كرة لحظة الاشتباك.

وبحسب مشاهد بثتها شبكة “تيليفوت”، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات “العنصرية، لا!”، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلّف مراقبته.

ثم قال نيمار للحكم الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك دي برانس “انظروا إلى العنصري! لهذا ضربته!”، قبل أن يغرد لاحقا على تويتر “أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق في وجهه”، مضيفا في تغريدة أخرى “من السهل أن يظهر فار (تقنية الفيديو لمساعدة الحكام) +عدائيتي+. الآن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني بـ+القرد ابن العاهرة+. أرغب برؤية ذلك! إذا قمت بـ+كارّيتيليا+ (مراوغة مذلّة للمدافعين) تعاقبونني. لصفعة، أنا أُطرد. وهم؟ ماذا في ذلك؟”.

Neymar accuses Marseille defender Alvaro Gonzalez of racially abusing him during PSG vs. Marseille on Sunday. pic.twitter.com/FLj3SG7VDw

— B/R Football (@brfootball) September 14, 2020