نيمار جاهز للعب في سان جيرمان بعد فشل عودته إلى برشلونة

باريس – قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة إن نيمار مستعد للعب مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد استبعاده خلال التفاوض بشأن عودته إلى برشلونة.

ومن المتوقع أن يظهر اللاعب البرازيلي لأول مرة في الدوري هذا الموسم حين يلتقي سان جيرمان مع ضيفه ريسنج ستراسبورج يوم السبت.

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات في التفاوض مع سان جيرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو بعد عامين من رحيله مقابل 222 مليون يورو (245 مليون دولار) في صفقة قياسية عالمية لكن بطل إسبانيا فشل في التوصل لاتفاق مع نظيره الفرنسي.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا بأن كل اللاعبين في حالة استعداد للمشاركة باستثناء تيلو كيرر ويوليان دراكسلر وإدينسون كافاني وكيليان مبابي.

وقال توخيل ”انتهت فترة الانتقالات ولم يعد هناك المزيد من التشتيت والأمور ليست صعبة عليه في باريس“.

وعلى الأرجح سيحظى نيمار باستقبال فاتر من الجماهير بعد أن قال هذا الصيف إن أفضل ذكرى لديه هي الهزيمة الساحقة لسان جيرمان 6-1 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا في 2017.

وتابع توخيل ”لا يمكن التحكم في رد فعل الجمهور لكن كلما زاد الحديث عن أمر ما كلما تضخم“.

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد تسع نقاط من أربع مباريات.

ويبدأ سان جيرمان مشواره في دوري الأبطال باستضافة ريال مدريد يوم الأربعاء وسيغيب نيمار عن اللقاء للإيقاف بعد توجيه سباب للحكام عقب إقصاء فريقه من البطولة في الموسم الماضي. -(رويترز)