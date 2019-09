نيمار في التشكيلة الأساسية لسان جرمان – فيديو

باريس – سيشارك النجم البرازيلي نيمار أساسيا في صفوف فريقه باريس سان جرمان في المباراة ضد ستراسبورغ السبت على ملعب بارك دي برانس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر.

وأدرج المدرب الألماني توماس توخل اسم المهاجم البرازيلي ضمن لائحة اللاعبين الـ11 الأساسيين، في أول مباراة يخوضها مع الفريق هذا الموسم بعد غيابه في ظل مفاوضات لعودته الى ناديه السابق برشلونة الإسباني، لم تكلل بالنجاح قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي.

Run, run like it's the last day of your life !

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽❤️⚽️ pic.twitter.com/r4wtCJeG9U — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2019