آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

نيمار في التشكيلة الأساسية لسان جرمان – فيديو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – سيشارك النجم البرازيلي نيمار أساسيا في صفوف فريقه باريس سان جرمان في المباراة ضد ستراسبورغ السبت على ملعب بارك دي برانس في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر.

وأدرج المدرب الألماني توماس توخل اسم المهاجم البرازيلي ضمن لائحة اللاعبين الـ11 الأساسيين، في أول مباراة يخوضها مع الفريق هذا الموسم بعد غيابه في ظل مفاوضات لعودته الى ناديه السابق برشلونة الإسباني، لم تكلل بالنجاح قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي.

مقالات ذات صلة

صالح والتميمي وشيخ الأرض “مسك الختام” في فروسية السعد الدولية

منذ ساعتين

الكردي يحتفظ بلقب بطولة الأردن الدولية للجولف

منذ ساعتين

غياب لاعبي شباب الأردن والجزيرة عن تدريبات المنتخب الأولمبي – صور

منذ 3 ساعات

ريال مدريد يستعيد توازنه في “الليغا” بفوز صعب على ليفانتي

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock