نيمار ودي ماريا جاهزان للمشاركة ضد مرسيليا بعد شفائهما من كورونا

باريس – أعلن الألماني توماس توخل مدرب نادي باريس سان جرمان السبت عودة البرازيلي نيمار والأرجنتيني انخل دي ماريا الى صوف الفريق، لمواجهة مرسيليا الاحد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

وسيكون أيضا كل من الارجنتيني لياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس متاحين للمباراة بعد أن أصيبا بالفيروس خلال العطلة في جزيرة ايبيزا الاسبانية بعد الخسارة في نهائي دوري ابطال أوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني في 23 آب/أغسطس الفائت.

وقال توخل في المؤتمر الصحافي عشية المباراة “من سيعود؟ كيلور، انخل دي ماريا، +ني+ و+ليو+، إضافة الى (أليساندرو) فلورينزي” الوافد الايطالي الجديد الذي وصل الجمعة.

وتابع الألماني “إذا سألتهم عما إذا يريدون اللعب، فالجواب سيكون نعم. سنقرر غدا. إنها مسألة تتعلق بمعرفة ما إذا كانوا سيبدأون او سينهون المباراة بالنسبة لنا. من غير الضروري ان ننتظر طويلا. إذا لم يكن هناك خطرا، سنحاول”.

وعاد نيمار الذي أصيب في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي الى التمارين الجمعة مع الفريق وكتب عبر حسابه على تويتر “عدت الى التمارين، أنا سعيد جدا”.

في المقابل، فإن النجم كيليان مبابي والبرازيلي ماركينيوس والأرجنتيني ماورو ايكاردي المصابين أيضا ب “كوفيد-19” فهم لم يتعافوا بعد ولن يكونوا ضمن المجموعة.

وتشكل عودة اللاعبين خبرا سارا لنادي العاصمة الاسبانية الذي لعب بفريق رديف في الخسارة بهدف نظيف امام لنس الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية.

وسيحاول مرسيليا الإفادة من الوضع المهزوز لسان جرمان والتفوق عليه للمرة الاولى منذ 20 مباراة. – (أ ف ب)