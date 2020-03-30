نيمار يحترم قواعد الحجر الصحي المنزلي خوفا من “كورونا”

ساو باولو – أكد المستشار الاعلامي للنجم البرازيلي نيمار، الذي عاد الى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد، ان الاخير يحترم قواعد الحجر المنزلي وذلك بعد ان اثارت صورة له يحيط به عدد من الاشخاص انتقادات واسعة.

وقال مستشاره في بيان: “لا يستقبل نيمار احدا”، مشيرا الى انه يمارس الحجر الصحي في منزل “معزول تماما” مع اشخاص اخرين سافروا معه من فرنسا.

وانتشرت صورة لنيمار الى جانب اشخاص عدة عبر حسابه على (انستغرام) الخميس الماضي وهو يمارس رياضة الكرة الطائرة، ما اثار انتقادات واسعة في البرازيل. ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” مقالا بعنوان “ناي (نسبة الى نيمار): عزل جدلي”.

#ConfinementJour14 Franchement je m'en bat lec.. avec villa et piscine le confinement pour lui ne doit pas être dur.. stop les mediamerde de nous parler du confinement des VIP Au Brésil, Neymar respecte bien les règles de confinement https://t.co/Pcu9lFvCLB via @20minutes — VeroneBzh (@verone64) March 30, 2020

واضاف البيان الصادر عن مستشار اللاعب: “الصورة التي استدعت صدور المقال تظهر نيمار الى جانب اشخاص في الحجر الصحي معه، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا الى البرازيل”.

وبحسب البيان فإن مهاجم المنتخب الفرنسي وضع منزله بتصرف الاشخاص الذين رافقوه من اجل ان يمضوا اسبوعين في الحجر مباشرة بعد السفر قبل ان ينتقل الى منزله للعيش مع عائلته.

واضاف: “الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة كان نجله دافي لوكا الذي جاء ليقطن مع والده، سيستمر بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الاصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا وهو ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الانسانية والعودة الى نشاطه الاحترافي بعد ذلك”. (أ ف ب)