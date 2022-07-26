نيمار يشن هجوما لاذعا على قناة برازيلية

شن الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي، هجوماً لاذعاً على قناة برازيلية شهيرة.

ووصفت شبكة ​غلوبو​ البرازيلية ​ركلة الجزاء​ التي احتسبت لنيمار في ودية البي إس جي امام غامبا أوساكا الياباني بـ “الوهمية”.

ليرد النجم البرازيلي عبر تويتر بأكثر من تغريدة غاضبة:” وهمية؟!.. غلوبو تصنع ضجة، لقد تعرضت لاحتكاك من المدافع، وهناك مخالفة”.

وأضاف:” ما زال هناك من لم يلعبوا كرة القدم، ومستمرون في كتابة مقالات تافهة”.

بعدها نشر نيمار جونيور صورة احتفاله بالهدف، وهو يخرج لسانه، كاتبا “إهداء للكارهين”.