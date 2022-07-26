نيمار يشن هجوما لاذعا على قناة برازيلية

شن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هجوماً لاذعاً على قناة برازيلية شهيرة.
ووصفت شبكة غلوبو البرازيلية ركلة الجزاء التي احتسبت لنيمار في ودية البي إس جي امام غامبا أوساكا الياباني بـ “الوهمية”.
ليرد النجم البرازيلي عبر تويتر بأكثر من تغريدة غاضبة:” وهمية؟!.. غلوبو تصنع ضجة، لقد تعرضت لاحتكاك من المدافع، وهناك مخالفة”.
وأضاف:” ما زال هناك من لم يلعبوا كرة القدم، ومستمرون في كتابة مقالات تافهة”.
بعدها نشر نيمار جونيور صورة احتفاله بالهدف، وهو يخرج لسانه، كاتبا “إهداء للكارهين”.
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المصدر (السبورت)